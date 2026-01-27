인요한 비례 승계 이소희 의원 인터뷰 변호사·세종시의원 거쳐 국회 입성 “보호 대상으로만 보는 정치는 한계” “같은 일 반복되지 않게 구조 바꿔야”

이소희 국민의힘 의원은 국회에 첫 입성한 소감으로 “국회에 대한 국민의 시선이 얼마나 따가운지 잘 알고 있다”면서 “자신을 앞세우는 정치가 아니라 주어진 역할, 특히 지금 국회에서 필요한 역할이 무엇인지부터 고민하며 의정활동에 임할 것”이라고 밝혔다.

헤럴드경제는 20일 오후 서울 여의도 국회에서 이 의원을 만나 의정활동에 대한 계획과 정책 과제 등에 대해 물었다. 이 의원은 “여성·청년·장애인을 대변하면서, 보호라는 이름의 구분이 아니라 (그들에게) 기회를 마련하는 정치를 할 것”이라고 포부를 드러냈다.

1986년생인 이 의원은 이화여대 법학과, 경북대 법학전문대학원을 거쳐 제6회 변호사 시험에 합격했다. 이후 변호사로 활동한 이 의원은 제8회 전국동시지방선거에서 세종시의원 비례후보로 당선됐다. 국민의힘에서는 비상대책위원, 법률자문위원, 혁신위원회 혁신위원, 조직강화특별위원 등을 지냈다.

이 의원은 제22대 국회의원 선거에서 국민의힘의 위성정당인 국민의미래 비례대표 19번 후보에 올랐다. 당시 국민의힘은 18번까지 의석을 받았다. 지난해 12월 10일 인요한 전 의원이 사퇴하면서 같은 달 13일 다음 비례대표 순번인 이 의원이 승계했다.

이 의원은 “변호사로서 현장에서 사람들을 도우며 사건을 해결할수록 개인의 문제가 아니라 구조의 문제라는 생각이 점점 들었다”면서 “같은 일이 반복되지 않도록 구조를 바꾸는 역할이 필요함을 느꼈다. 정치에 입문한 것도 그런 고민의 연장선”이라고 말했다.

지방의회 경험을 묻는 질문에 이 의원은 “지방의회에서 활동하면서 정치가 결국 민생과 얼마나 직결되는냐가 중요하다는 것을 크게 느꼈다”면서 “정치는 거창한 말이 아니라 ‘오늘 삶에서 무엇이 불편한가’에 대한 답이어야 한다는 것을 알게 됐다”고 강조했다.

그는 1호로 발의할 법안에 대해 “교육, 일자리, 주거 등 사회 전반에서 출발선의 차이를 줄이는 것이야말로 가장 중요한 정치의 역할이라고 믿고 있다”면서 “1호 법안 역시 이러한 철학에 맞춰 누군가를 구분해 돕기보다 모두의 선택권과 기회를 넓히는 제도를 만드는 방향으로 준비하고 있다”고 설명했다.

이어 “단지 청년 지원이 아니라, 지역 일자리·주거·교육·창업·공공기관과 민간기업의 지역 연계를 함께 묶는 종합적인 청년 정책이 가장 시급하다고 생각한다”면서 “청년이 지역에 머물 수 있어야 지역이 살아나고, 그 위에서 가족과 삶을 설계할 수 있을 때 비로소 저출산 문제도 함께 풀 수 있고, 이것이 결국 국가경쟁력 향상으로 이어진다고 믿는다”고 덧붙였다.

이 의원은 동료 의원들로부터 받은 덕담 중에 인상깊었던 말을 묻는 질문에 “어느 선배 의원님께서 ‘상대에게 칼을 겨누는 순간 그 칼자루가 칼날이 되어 결국 나를 해친다’고 하셨다”며 “누군가를 쓰러뜨리기 위한 칼이 아니라 국민을 지키기 위한 칼을 들어야 한다는 의미로 오래 마음에 새기고 있다”고 말했다. 이 의원은 국회 문화체육관광위원회로 상임위가 배정됐다. 정석준 기자