한은 1월 기업경기조사 결과 대기업·수출기업지수 100 상회 2월 제조·비제조업 개선 전망

반도체와 조선 등의 호조에 이달 대기업 수출 제조업체들의 체감경기 수준이 3년 7개월 만에 최고치를 기록했다. 전체 제조업 심리도 1년 7개월 만에 가장 높았다. 다만, 비제조업의 연초 수주 공백에 전체 기업심리지수(CBSI)는 0.2포인트 떨어졌다.

27일 한국은행이 발표한 ‘2026년 1월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)’에 따르면 이달 중 모든 산업의 기업심리지수는 94로 전월보다 0.2포인트 떨어졌다.

이혜영 한은 경제심리조사팀장은 “제조업이 1차 금속, 기타 기계장비 업종에서 수출 확대 등으로 개선됐음에도 비제조업이 연말 계절적 요인 소멸 등으로 악화했다”고 설명했다. 이어 “비제조업의 경우 연말에 업종 특성상 수주가 몰리는 업종이 있는데 연초에 그 효과가 사라지면서 수주 공백이 생기면서 안 좋아졌다”고 말했다.

기업심리지수란 기업경기실사지수 중 주요지수(제조업 5개, 비제조업 4개)를 이용해 산출한 심리지표다. 장기평균치(2003년 1월 ~ 2024년 12월)를 기준값 100으로 두고 이보다 크면 장기평균보다 낙관적임을, 100보다 작으면 비관적임을 의미한다.

제조업의 1월 기업심리지수는 97.5로 전월보다 2.8포인트 올랐다. 2024년 6월(98.1) 이후 1년 7개월 만에 최고치다. 특히, 대기업과 수출기업의 지수가 크게 개선됐다. 대기업의 1월 기업심리지수는 101.8로 전월 대비 4.1포인트 올랐다. 2022년 6월(104.1) 이후 3년 7개월 만에 최고치다. 중소기업은 91.8로 전월 대비 1.7포인트 올랐다. 형태별로 보면 수출기업의 1월 기업심리지수는 102.1로 전월 대비 2.2포인트 개선됐다. 마찬가지로 2022년 6월(107.5) 이후 3년 7개월 만에 최고치다. 내수기업은 3.3포인트 오른 95.2였다.

반면 비제조업 기업심리지수는 전월 대비 2.1포인트 하락한 91.7을 기록했다. 지난해 10월(90.2) 이후 3개월 만에 최저다. 자금사정과 채산성이 각각 1.5포인트, 0.9포인트씩 하락 요인으로 작용했다.

2월 기업심리지수 전망은 전월 대비 1포인트 오른 91로 조사됐다. 제조업과 비제조업이 모두 1포인트씩 오른 95, 88.4로 각각 집계됐다.

기업경기실사지수(BSI)를 보면 이달 제조업의 업황 실적은 73으로 전월보다 3포인트 올랐다. 생산과 매출, 신규수주 지수도 모두 5포인트씩 개선됐다.

제조업체들은 경영애로 사항으로 내수부진(25.2%)을 가장 많이 꼽았다. 그 뒤로 불확실한 경제상황(16.9%), 환율(9.7%) 등 순이었다. 특히, 환율의 비중은 전월보다 0.4%포인트 오르며 지난 1월(9.9%) 이후 1년 만에 가장 컸다. 원자재 가격 상승을 꼽은 비중도 같은 기간 8.9%에서 9.6%로 올랐다.

비제조업의 경우 전문, 과학 및 기술 서비스업과 전기·가스·증기, 정보통신업을 중심으로 체감경기가 악화했다.

다음달에는 제조업과 비제조업 모두 체감경기가 개선될 것으로 전망된다. 제조업은 1차 금속과 전자·영상·통신장비, 금속가공을 중심으로, 비제조업은 도소매업과 예술·스포츠·여가 관련 서비스업, 건설업 등을 중심으로 개선될 것으로 조사됐다. 김벼리 기자