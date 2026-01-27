RA 계약자 1년새 4.9만명 급증 가입 금액도 약 2500억원 증가 알고리즘이 자산배분·투자판단

최근 로보어드바이저(Robo-Advisor, RA) 기반 자산관리 시장이 빠르게 확대되며 알고리즘 검증과 운영 안정성에 대한 중요성도 커지고 있다.

27일 코스콤에 따르면 지난해 말 기준 증권 및 자문일임의 RA 계약자 수는 전년 대비 약 4만9000명 증가한 37만4853명으로 집계됐다. 가입 금액은 약 2500억원 증가한 1조1742억원이다. 국내 주식시장 호조 속 RA 기반 자산관리 서비스 수요도 확대되는 모습이다.

RA는 자산배분과 투자 판단을 알고리즘이 수행한다. 알고리즘의 판단이 투자 성과로 이어지는 만큼, 사전 검증 체계가 중요하다. 국내서는 코스콤 RA 테스트베드가 이러한 역할을 담당한다. 지난 2016년 도입된 코스콤 RA 테스트베드는 금융권 RA 알고리즘의 심사·검증을 담당하는 공식 테스트 인프라다.

구체적으로는 알고리즘의 분산투자 구조, 투자자 성향 분석 반영 여부, 보안 체계 구축 여부 등을 점검하고 실제 금융 환경에서 안정적으로 작동하는지 종합 검증한다.

작년 한 해 동안 진행된 정기 심사에 36개사, 155개 알고리즘이 참여했으며, 이 가운데 23개사, 86개 알고리즘이 심사를 통과했다. 누적 기준으로는 145개 회사, 906개 알고리즘이 참여했고, 116개 회사, 725개 알고리즘이 통과했다.

전체 참여 알고리즘 가운데 통과율은 약 80% 수준이다. 코스콤은 RA 테스트베드가 투자자 보호와 건전한 거래질서 유지를 위한 검증 역할을 수행하고 있다고 설명했다.

사후운용심사도 수행한다. 사후운용심사는 테스트베드를 통과한 알고리즘이 기존에 심사받은 규율대로 정상 운용되고 있는지 점검하는 것이다. 참여자가 운용 내역을 제출하면, 코스콤이 실제 거래 내역 등과 비교해 점검한다.

지난해 말 기준 42개 회사, 327개 알고리즘이 사후심사를 지속적으로 받고 있다.

지난해 국내 RA 알고리즘 평균 수익률은 14.89%를 기록했다. 업종별로는 국내 증권사 RA 알고리즘이 15.50%의 수익률을 기록했으며, 유형별로는 국내 주식 기반 적극투자형 알고리즘이 38.46% 수익률로 가장 높은 성과를 나타냈다.

김혜원 코스콤 AX·R&D 본부장은 “코스콤 RA 테스트베드는 알고리즘 기반 투자 서비스의 신뢰성을 확보하기 위한 핵심 인프라”라며 “앞으로도 투자자 신뢰 제고와 산업의 안정적 발전을 위해 검증 역할을 충실히 수행하겠다”고 말했다. 정윤희 기자