[헤럴드경제=민성기 기자] 넷플릭스 ‘흑백요리사2’ 우승자 최강록 셰프가 프로그램 기밀 유지 서약 때문에 아내에게 의심을 받은 사연을 공개했다.

지난 26일 공개된 유튜브 콘텐츠 ‘짠한형 신동엽’에는 ‘흑백요리사2’에서 최종 우승을 차지한 요리연구가 최강록을 비롯해 윤나라, 최유강 셰프가 출연해 출연해 MC 신동엽, 정호철과 이야기를 나눴다.

신동엽이 ‘흑백요리사2’ 촬영에 대해 “후반 작업까지 진짜 시간이 오래 걸린다. 마무리하고 얼마나 걸렸나?”라고 물었다. “6개월 더 걸렸다”라는 출연진의 대답에는 “그동안 얼마나 입이 근질근질했겠느냐. 주변에서 다 물어봤을 텐데 약속을 지킨 거 아니냐”라고 했다.

윤나라는 “난 엄마한테도 (출연 소식을) 얘기 안 했다”고 밝혔고, 최유강은 “처음에 3편씩 공개되지 않나. 그때 손님들이 ‘흑백요리사’ 나오는지 모르고 오셨다가 방송을 보면서 ‘맞냐’고 하더라. 계속 우승자는 누구냐고 스포일러를 요구했다”고 말했다.

신동엽은 최강록에게도 “가까운 사람은 알았을 것 같은데, 아내는 알았냐”고 물었다. 이에 최강록은 “내가 히든 멤버였어서 한 번 더 보안이 들어갔다. (아내한테) 얘기 안했는데 집에서 뭘 안 하던 사람이 칼을 갈고 있고 장어를 사는데 해볼 공간이 없어서 집에서 하고 했었다. 더는 안 되겠더라”고 전했다.

최강록은 “밤에 늦게 들어오고 새벽에 들어오고 하니까 (아내한테) 오해를 많이 받았다. 얘기할 수밖에 없는 상황이 벌어졌다. 얘길 해야 ‘흑백2’를 계속할 수 있겠더라. 딸도 모르고 아내와 둘만 아는 상황이 됐고, 딸은 우승 날 알았다”고 덧붙였다.

이에 출연진들은 “지독한 아빠다”라며 웃음을 터뜨렸다.