AI·에너지·인프라 묶은 3대 펀드 조성

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한금융그룹이 총 3500억원 규모의 전략 펀드를 조성해 국내 ‘AI 고속도로’ 구축에 속도를 낸다. 인공지능(AI) 산업의 핵심 인프라인 데이터센터와 이를 뒷받침할 에너지·인프라 공급망에 선제적으로 투자하겠다는 구상이다.

신한금융그룹은 27일 AI 산업 육성과 국가 핵심 인프라 확충을 목표로 한 3대 전략 펀드를 조성했다고 밝혔다. 구체적으로는 ▷데이터센터 구축을 위한 ‘신한데이터센터개발펀드 2호’(1250억원) ▷AI 인프라 가동을 뒷받침할 친환경 에너지 공급망에 투자하는 ‘신한탄소중립태양광펀드’(1700억원) ▷국가 첨단전략산업 기반 확충을 위한 ‘신한인프라개발펀드 3호’(540억원) 등이다.

이 가운데 태양광펀드는 1분기 중 즉시 현장에 투입돼 정부의 탄소중립 정책과 AI 산업 육성 기조에 맞춘 녹색 산업 분야의 마중물 역할을 할 전망이다. 신한금융은 이와 함께 5개 내외의 추가 프로젝트도 검토하며 AI 산업 확산에 필요한 인프라를 적기에 공급하기 위한 투자 행보를 이어간다는 계획이다.

앞서 신한금융은 지난달 CEO 중심의 ‘생산적 금융 추진단’을 출범시키며 전사적 실행 체계도 구축했다. CEO 직속 체계를 통해 의사결정 속도를 높이고, 자회사 간 역할 분담을 통해 사업성 검증과 리스크 관리를 병행한다는 구상이다. 프로젝트 발굴부터 투자 집행, 사후 관리까지 전 과정을 일관되게 관리해 대규모 전략 투자의 안정성을 확보한다는 방침이다.

진옥동 신한금융 회장은 “AX 시대를 맞아 초혁신 경제의 기반이 될 ‘AI 고속도로’ 구축을 위해 전방위적인 금융 지원에 나서고 있다”며 “단순한 자금 공급을 넘어 미래 산업 인프라를 함께 설계·구축함으로써 고객과 기업이 동반 성장하는 선순환 구조를 만들어가겠다”고 말했다.