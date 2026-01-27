[헤럴드경제=최원혁 기자] 개그우먼 이영자가 과거 술에 취해 실신한 적이 있다고 고백했다.

최근 유튜브 채널 ‘이영자 TV’에는 이영자가 유튜브 제작진과 함께 신년회를 하는 영상이 공개됐다.

영상에서 이영자는 제작진과 건배한 후 맥주를 한 모금 마신 뒤 “요즘 술이 조금 늘었다. 한 캔 마실 수 있다”고 밝혔다.

그러면서 주량이 맥주 한 캔이라는 이영자는 술에 얽힌 에피소드를 공개했다.

이영자는 “내가 이태원에서 마음이 힘들어 술을 마시다가 실신했다. 그래서 사장님이 ‘데려가라’고 김숙에게 전화했다”며 당시를 떠올렸다.

이어 “김숙이 (만취한 나 대신) 계산하려는데 얼마냐고 물어보니 1만4000원이라고 했다더라. 김숙이 소주병을 보니까 술이 소주병 입구를 안 지나갔다더라”고 말하며 웃었다. 그러면서 “내가 알코올 분해하는 인자가 아예 없다더라”며 반전 주량을 공개했다.

또 이영자는 “내가 탄산수 같은 거는 많이 안 마시고 식생활이 좋다. 그러니까 이 몸무게 유지하는 거다. 절대 빠지지도 않고 찌지도 않는다. 85㎏ 유지하기 힘들다”고 말해 웃음을 자아냈다.