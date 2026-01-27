[헤럴드경제=이명수 기자] 김재원 국민의힘 최고위원은 한동훈 전 대표 제명 여부와 관련해 “이 문제를 마냥 미루고 당내 논란만 반복되게 하는 것은 당을 위해서도 좋지 않고 국민들에게도 혼란만 야기한다”며 “빠른 시일 내에 결론을 맺을 필요가 있다”고 밝혔다.

김 최고위원은 27일 YTN라디오 ‘김영수의 더 인터뷰’ 에 출연해 “윤리위원회의 제명 결정은 이미 끝난 상태”라며 “최고위원회에서는 윤리위원회에서 내린 제명 결정을 추인할 것인가 여부만 남아 있다”고 말했다.

이어 “징계를 유보해서는 안 되고 이번 기회에 빨리 결정을 하고 넘어가야 혼란 상황을 줄일 수 있다”고 강조했다.

‘재심’이나 ‘제명 유보’ 가능성에 대해서도 선을 그었다. 김 최고위원은 “다시 재심 기간을 주는 것은 당헌 당규에 그런 특별한 내용이 없기도 하거니와 별 효과가 없을 것”이라고 말했다.

한동훈 전 대표가 SNS를 통해 ‘당에서 불법 계엄이 진행 중’이라고 표현한 데 대해서는 “당의 정상적이고 정당한 징계 과정을 계엄에 비유하는 것은 대단히 부적절한 비유”라고 비판했다.

한 전 대표 제명 시 보수 진영 분열 가능성에 대한 우려에 대해서는 “보수가 뺄셈 정치를 하는 것 아니냐는 걱정이 있는 것도 사실”이라면서도 “한 전 대표와 과연 함께 갈 수 있느냐에 대한 회의적 시각도 존재한다”고 말했다. 그러면서 “보수 단일대오에 동참하는 모습을 보여줬으면 하는 안타까움이 있다”고 덧붙였다.

한편 장동혁 대표의 단식 중단과 관련해 김 최고위원은 “이미 더 이상 단식을 이어갈 수 없는 한계 상황이었다”며 “의사로부터 건강 상태가 매우 안 좋다는 이야기를 들었고, 의원들이 의총까지 열어 단식 중단을 요구했다”고 설명했다. 이어 “박근혜 전 대통령의 요청으로 단식이 중단된 것처럼 호도하는 것은 동의할 수 없다”고 말했다.