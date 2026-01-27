[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 북미와 유럽 공연이 전석, 전회차 매진을 기록했다.

27일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 방탄소년단은 지난 24일까지 ‘BTS 월드 투어 ’아리랑‘(BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’)’ 북미와 유럽 공연 예매를 진행, 전석 전회차 모든 좌석이 빠르게 팔려나갔다.

방탄소년단은 이번 월드투어로 한국 가수 최초의 기록들을 세운다. 미국 엘파소 선 볼 스타디움, 스탠퍼드 스타디움, 폭스버러 질레트 스타디움, 볼티모어 M&T 뱅크 스타디움, 알링턴 AT&T 스타디움 등에서 한국 가수 사상 최초의 단독 공연을 하는데 이어 티켓까지 모두 팔아치웠다.

북미 투어는 오는 4월 25, 26일과 28일 미국 탬파 레이먼드 제임스 스타디움을 시작으로 돌입한다. 이후 엘파소, 멕시코시티, 스탠퍼드, 라스베이거스 등 총 12개 도시에서 31회 공연을 이어간다. 탬파, 스탠퍼드, 라스베이거스는 티켓 오픈 이후 현지의 뜨거운 호응에 힘입어 각각 1회차씩 추가 공연을 확정했다.

이어 오는 6월 26~27일 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 유럽 투어의 시작을 알린다. 벨기에 브뤼셀, 영국 런던, 독일 뮌헨, 프랑스 파리 등 유럽의 주요 5개 도시에서 총 10회 공연을 선보일 예정이다.

방탄소년단의 월드투어는 오는 4월 9일 고양종합운동장 주경기장에서 시작된다. 고양 공연은 선예매만으로 3회차 전석 완판됐다. 이들은 4월 17일 일본 도쿄돔을 거쳐 북미, 유럽, 남미, 아시아 등지 총 34개 도시에서 82회 공연을 펼친다. 이는 K-팝 가수의 단일 투어로 최다 회차다. 컴백일은 3월 20일이다.