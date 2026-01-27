문제 사진만 찍으면 유사 기출 즉시 검색 유형·개념 학습까지 원스톱 제공

[헤럴드경제=홍석희 기자] 글로벌 에듀테크 기업 비상교육은 자사가 고등 전 과목 내신·수능 올인원 학습 서비스 ‘기출탭탭’에 문제 사진이나 키워드를 입력하면 유사 기출문제를 즉시 찾아주는 ‘AI 유사 문제 검색’ 서비스를 새롭게 선보였다고 27일 밝혔다.

이번에 론칭한 ‘AI 유사 문제 검색’ 서비스는 종이 문제집 학습 과정에서 유사 문제를 찾기 위해 여러 교재를 오가야 했던 불편함을 개선했다. 학생은 풀고 있는 문제를 촬영하거나 핵심 키워드만 입력하면, AI 분석을 통해 유사한 기출문제를 즉시 확인할 수 있다.

해당 서비스는 문제 검색에 그치지 않고, 풀이 이후의 학습 흐름까지 고려해 설계됐다. AI가 제시한 유사 기출문제를 시작으로 동일 유형 문제 학습과 연계 개념 정리, 추가 기출문제 반복 학습까지 한 번에 이어지도록 구성해 학습의 연속성과 효율성을 높였다.

비상교육 관계자는 “AI 유사 문제 검색 서비스는 학생들이 지금 풀고 있는 문제를 기준으로 학습을 확장할 수 있도록 설계된 기능”이라며 “문제 사진이나 키워드 입력만으로 유사 기출과 관련 유형·개념 학습까지 한 번에 이어갈 수 있어, 학습 흐름이 끊기지 않는 구조를 구현했다”고 설명했다.

한편 비상교육은 ‘AI 유사 문제 검색’ 서비스 론칭을 기념해 ‘AI 유사 문제 검색 체험’ 이벤트를 진행한다. 오는 2월 8일까지 해당 서비스를 체험한 이용자 중 추첨을 통해 특별 사은품을 증정한다.