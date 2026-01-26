글로벌 회계법인 Bexley의 회계자동화 BPO(Accounting Automation BPO) 모델이 한국에 도입됐다. Bexley는 한국 내 파트너로 성연회계법인과 협력해, 기업의 재무 운영을 자동화된 통제 구조로 설계·운영하는 BPO 모델을 국내 기업 환경에 적용한다.

회계자동화 BPO는 회계 업무 일부를 위탁하는 방식이 아니라, 거래·승인·기록·보고가 하나의 규칙으로 작동하도록 재무 통제 구조를 설계하고 이를 외부 전문 조직이 운영하는 형태로 알려져 있다. 글로벌 시장에서는 이미 미국과 싱가포르를 중심으로 해당 모델이 확산되며, 기업 재무 운영의 기본 인프라로 활용되고 있다.

이번 한국 도입에서는 기업의 규모와 업종, 재무 전략에 따라 적용 구조를 달리하는 방식이 채택됐다. 상장사와 그룹사, 중견기업, 중소기업을 각각 구분해 재무 운영 구조를 설계하며, 감사 대응 중심의 운영 전략과 향후 상장(IPO)을 고려한 재무 구조 전략을 선택적으로 적용할 수 있도록 구성한 점이 특징이다.

업계에 따르면 회계자동화 BPO 도입을 통해 기업은 내부 회계 인력에 대한 의존도를 낮추고, 재무 통제와 가시성을 구조적으로 확보할 수 있다. 거래 승인 과정과 기록 흐름이 시스템화되면서, 재무 관리가 특정 인력의 경험이나 판단에 과도하게 의존하지 않도록 설계된다.

한국 기업들 사이에서도 재무 운영 방식에 대한 인식 변화가 나타나고 있다. 회계·재무 데이터의 발생 속도와 복잡도가 크게 높아지면서, 인력 확충만으로는 안정적인 통제가 어렵다는 판단이 확산되고 있기 때문이다. 이에 따라 재무 운영 구조 자체를 외부 전문 조직과 함께 설계·운영하는 방식에 대한 관심도 함께 높아지고 있다.

시장에서는 이번 회계자동화 BPO의 한국 도입이 단기적인 서비스 출시를 넘어, 국내 기업 재무 운영 방식의 기준을 재정렬하는 계기가 될 수 있을지 주목하고 있다. 글로벌 기준으로 운영되어 온 재무 통제 구조가 국내 기업 환경에서도 실제 적용 단계에 들어섰다는 점에서, 향후 확산 여부에 관심이 모아진다.