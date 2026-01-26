지난 1월 23일부터 운행 시작

[헤럴드경제=박종일 선임기자]창동역 2번출구 에스컬레이터 운행이 시작됐다.

서울 도봉구(구청장 오언석)는 지난 1월 23일 창동역 2번출구 에스컬레이터 개통식을 갖고 본격적인 운행에 들어갔다고 밝혔다.

이번 에스컬레이터 개통으로 그간 지하철 이용에 어려움을 겪어왔던 교통약자의 이동 편의가 크게 개선될 것으로 보인다.

창동역은 1, 4호선이 지나는 환승역으로 하루에도 많은 인원이 이용한다.

그러나 2번 출구 쪽에는 에스컬러이터가 설치돼 있지 않아 교통약자들은 계단을 힘겹게 오르는 등 많은 불편함을 감수해왔다.

구는 이를 해결하기 위해 서울시, 서울시 의회와 긴밀히 협력했다. 그 결과 시 예산이 확보됐고 2024년 11월 공사가 시작됐다.

오언석 도봉구청장은 “이번 에스컬레이터 개통으로 교통약자분들의 발걸음이 한결 가벼워지길 바란다. 앞으로도 이동 편의 시설 확충 등 구민이 체감할 수 있는 교통편의 개선에 더욱 힘쓰도록 하겠다”고 말했다.