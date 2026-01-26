AI 기반 유·무인 복합 전투체계 디지털 기반 마련 ‘한국군 합동지휘통제체계’ 개발 핵심 활용 계획

[헤럴드경제=전현건 기자] 방위사업청은 26일 육군의 지휘·통제 핵심 시스템인 전술 C4I체계(ATCIS) 2차 성능개량 사업을 성공적으로 마무리하고 부대 배치를 완료했다고 밝혔다. 향후 육군의 디지털 지휘 역량은 한층 강화될 것으로 예상된다.

C4I란 지휘, 통제, 통신, 컴퓨터, 정보의 머리글자로 지휘통제체계를 뜻한다.

특히 이번 ATCIS 2차 성능개량 사업의 성공을 통해 인공지능(AI) 기반 유·무인 복합 전투체계의 디지털 기반을 마련했다고 방사청은 평가했다.

AI가 방대한 데이터를 분석해 지휘관의 정확한 판단을 지원하고, 드론과 로봇 등 무인 장비와 정보를 주고받으며 함께 작전할 수 있는 환경을 구축했다. 이러한 고도화된 기술을 국내 순수 기술로 직접 개발함으로써 국방 소프트웨어 기술 역량을 입증했다.

앞으로 방사청은 ATCIS 2차 성능개량 사업을 통해 확보한 소프트웨어 기술과 데이터 처리 노하우를 육·해·공군을 하나의 네트워크로 통합하는 국가 핵심사업인 ‘한국군 합동지휘통제체계’ 개발에 핵심적으로 활용할 계획이다.

정규헌 방사청 미래전력사업본부장은 “이번 사업을 위해 헌신한 모든 관계자의 노력 덕분에 미래 전장 환경에 부합하는 시스템을 완성할 수 있었다”라 “이번 성과를 바탕으로 대한민국이 세계 방위산업 강국으로 도약할 수 있도록 첨단 전력 확보에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.