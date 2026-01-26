E2E 자율주행 기술 고도화 인력 확보 AI·머신러닝 등 10여 개 직무 대상

[헤럴드경제=정경수 기자] 포티투닷이 엔드투엔드(E2E) 자율주행 기술인 ‘아트리아AI’ 고도화를 위해 자율주행 분야 경력 개발자 채용에 나선다.

포티투닷은 머신러닝(ML) 플랫폼, 인공지능(AI), 피지컬 AI, VLA, 보안 등 자율주행 기술 전반에 걸친 10여 개 직무에서 최소 3년에서 최대 20년 경력을 갖춘 개발자 50여 명을 채용한다고 26일 밝혔다.

이번 채용은 현대자동차그룹의 글로벌 소프트웨어 센터로서 포티투닷이 자율주행 기술 고도화를 단계적으로 추진하는 전략의 일환이다. 특히 AI 소프트웨어와 임베디드 소프트웨어 분야 개발자는 연구 단계에 머무르지 않고 실제 자율주행 서비스 기술을 고도화하고 검증하는 전 과정에 참여할 수 있다. 이에 따라 석·박사 과정 연구원 경력을 보유한 지원자들도 연구 실증과 커리어 확장을 동시에 도모할 수 있을 것으로 기대된다.

현재 포티투닷에는 한국을 비롯해 미국, 폴란드 등 글로벌 오피스에서 800명 이상의 임직원이 근무 중이며, 이 가운데 개발 직군이 전체의 70% 이상을 차지한다. 판교테크노밸리에 위치한 본사에는 자율주행 개발 인프라와 연구·개발(R&D) 테스트 차량을 갖춰 기술 개발과 실제 도로 환경에서의 검증을 병행할 수 있는 프로젝트 환경을 구축했다.

포티투닷은 이를 통해 개발자가 연구부터 실증까지 안정적으로 실행할 수 있는 환경을 제공하고, 장기적인 커리어 성장을 지원한다는 방침이다.

포티투닷 관계자는 “국내외 최고 수준의 개발자들이 모여 미래 모빌리티 혁신을 이끌 기술 경쟁력을 함께 강화하고 있다”며 “현대차그룹의 소프트웨어 중심 차량(SDV) 전환을 함께 추진해 나갈 전문 인재들의 많은 지원을 바란다”고 말했다.