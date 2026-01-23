1월 12일부터 22일까지 18개 동 순회...‘도약의 시간, 뜻 모아 앞으로’ 구정운영 방향 공유 생활 불편부터 지역발전 제안까지 120건 주민의견 수렴...소관부서 ‘책임답변제’ 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 양천구(구청장 이기재)는 지난 12일부터 22일까지 18개 동을 순회하며 진행한 ‘2026년 동 신년 업무보고회’가 주민들의 뜨거운 호응 속에서 성황리에 마무리됐다고 밝혔다.

이번 보고회는 병오년 새해를 맞아 구정 운영 방향을 공유하고, 주민의 목소리를 직접 듣기 위해 마련된 소통의 장으로, 이기재 양천구청장이 각 동을 직접 찾아 주민과 대화에 나섰다. 업무보고회에는 지역 어르신을 비롯해 지역의원, 직능단체장, 유관기관 관계자 등 많은 구민이 참석해 지역 현안에 대한 높은 관심을 보였다.

업무보고회는 ▲식전 행사 ▲새해 인사 ▲주요 현안 보고 ▲구정 목표 및 운영 방향 발표 ▲주민과의 대화 순으로 약 60분간 진행됐다.

동장 주요 현안 보고 후 이어진 구정 운영 방향 발표에는 이기재 양천구청장이 직접 나섰다. ‘도약의 시간, 뜻모아 앞으로’를 주제로 △대장홍대선 착공 △서부트럭터미널 도시첨단물류단지 조성 본격화 △‘그린웨이 도시구상’을 통한 목동 1~3단지 종상향 해결 등 지난 3년 6개월 동안 이뤄낸 주요 성과를 되짚는 한편, △신속한 재건축·재개발 추진 △목동선·강북횡단선 등 철도사업 △기업 활동 인프라 조성 등 앞으로 추진할 3대 핵심 과제도 밝혔다.

또 재건축·재개발을 비롯해 안양천 신목동역 수변활력거점 조성사업, 주민센터 건립, 국회대로 공원화 사업, 목동운동장 및 유수지 일대 개발, 홈플러스 이전 부지 개발 등 동별 주요 사업의 추진 현황을 상세히 설명하며 주민들의 궁금증을 해소했다.

주민과의 대화 시간에는 △공원 조명 설치 △횡단보도 경계석 교체 △전신주 이설 △등산로 계단 경사 완화 △불법주차 단속 등 생활 속 불편 사항부터 △신월동 출발 도심권 직행버스 도입 △봄꽃 식재 시 지역 간 균형 배분 △목동교 하부 롤러스케이트장 활성화 등 지역 발전을 위한 제안까지 폭넓은 의견이 자유롭게 오갔다.

양천구는 업무보고회에서 접수된 주민 의견에 대해 현장 확인이 필요한 사안은 직접 방문해 점검하고, 소관 부서 ‘책임답변제’를 통해 처리 과정과 결과를 제안자에게 안내할 계획이다.

이기재 양천구청장은 “동 업무보고회는 18개 동을 돌며 주민과 함께 양천의 현재를 살피고 미래를 그려본 의미 있는 시간이었다”며 “주민 한 분 한 분의 목소리를 구정의 나침반 삼아 2026년에도 양천의 도약을 위해 열심히 뛰겠다”고 말했다.