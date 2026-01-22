현대차, 2028년 ‘아틀라스’ 3만대 양산 미국 생산 현장에 투입할 계획 밝혔는데 노조는 로봇 기업 재평가에 “반갑지 않다” 소식지 통해 “노조와 합의가 먼저”경고

[헤럴드경제=한지숙 기자] 현대차 노동조합이 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’ 공개 이후 잘 나가는 회사 주가에 찬물을 끼얹었다. 노조는 22일 “노사 합의 없이 단 한 대도 받아들일 수 없다”고 빗장을 걸었다.

전국금속노조 현대차지부는 22일 배포한 소식지에서 “현대차 주력사업은 ‘자동차 생산 및 판매’다. 하지만 최근 주가가 폭등해 시가총액 3위까지 올라 선 핵심 이유는 ‘피지컬 AI(인공지능)’ 기업으로 재평가 되고 있기 때문”이라고 했다. 이어 이달 초 미국 라스베거스에서 열린 세계 최대 IT·전시회 ‘CES 2026’에서 현대차그룹이 공개한 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 시장에 충격을 준 점을 언급하며 “웃어야 할 지 울어야 할 지”라고 했다.

노조는 또한 회사가 2028년 아틀라스 3만 대를 대량 양산해 향후 생산현장에 투입하겠다고 밝힌 점을 언급하며 “어떠한 상황이 와도 노동자 입장에선 반갑지 않다”며 “평균 연봉 1억원을 기준으로 24시간 가동 시 3명(3억원)의 인건비가 들지만 로봇은 초기 구입비 이후 유지비만 발생하므로 장기적으로 이익 극대화를 노리는 자본가에 좋은 명분이 된다”고 지적했다.

이어 “현대차에 인건비 절감을 위해 인공지능 로봇 투입이 가시화되고 있다”면서 “분명히 경고한다. 노사 합의 없는 신기술 도입은 단 1대의 로봇도 현장을 들어 올 수 없다는 것을 명심하라”고 했다.

향후 아틀라스가 양산돼 생산 현장 투입이 본격화할 때 노조와의 갈등은 피할 수 없을 전망이다.

앞서 현대차 계열사 보스턴다이내믹스는 지난 6~9일(현지 시간) CES 2026에서 휴머노이드 로봇 아틀라스를 처음으로 대중에 공개하고, 향후 ‘피지컬 AI’ 기업으로서 로봇을 핵심 성장 축으로 육성하겠다고 발표했다. 미국에 로봇 생산 거점을 구축하고, 향후 제조 현장에 단계적으로 투입하겠다는 로드맵도 제시했다.

이후 시장에선 호평이 이어졌고 현대차는 로봇 성장주로서 재평가 받아 주가가 급등했다.

22일 거래소에서 현대차 주가는 장 초반 59만원까지 올라 사상 최고가를 경신했지만, 차익 매물이 쏟아지면서 전 거래일보다 3.64% 하락한 53만원으로 마감했다. 현대차의 시가총액은 108조5000억원으로 삼성전자와 SK하이닉스에 이어 3위를 기록했다.