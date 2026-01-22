[헤럴드경제=김광우 기자] “다른 친구들도 새 가족 찾았으면”

지난 20일 인천국제공항을 찾은 16마리의 개들. 모두 새로운 가족을 찾는 여정을 시작하기 위해 캐나다행 비행기에 몸을 실었다.

해당 개들은 특별한 사연을 품고 있다. 지난해 5월 충북 청주의 한 식용견 농장에서 구조된 것. 이후 8개월에 걸친 회복과 돌봄 끝에, 드디어 새 삶을 찾아 떠나게 된 거다.

개식용 종식 특별법이 통과된 지도 벌써 2년. 당초 계획대로 다수 식용견 농장이 폐업한 데 이어, 시민들의 인식도 빠르게 변화하고 있다.

쉽게 말해, 실질적인 개식용 종식이 이뤄지고 있다는 얘기. 하지만 여전한 과제가 있다.

바로 농장 폐업 이후 남은 개들. 빠른 속도로 농장이 문을 닫지만, 이 과정에서 구조되는 개체는 극히 소수에 불과하다.

농림축산식품부에 따르면 지난 2024년 8월 개식용 종식 특별법이 시행된 이후 지난해까지 전체 개사육 농장 1537곳 가운데 78%인 1204곳이 폐업했다. 아직 폐업하지 않은 농장은 333곳으로 3만6722마리의 식용견이 남았다.

이는 당초 예상보다 빠른 속도. 조기 폐업 인센티브 등이 효과를 발휘하며, 폐업 시기가 늦었던 농장들까지 조기 폐업에 동참한 영향이다. 이에 따라 2027년 2월까지 계획된 개식용 종식 목표가 차질 없이 달성될 것이라는 게 업계의 설명이다.

개식용 종식이 빠르게 이뤄지며, 시민들의 인식도 변하고 있다. 한국 휴메인 월드 포 애니멀즈가 지난해 11월 실시한 ‘개식용 산업 및 종식 특별법’ 인식 설문조사에 따르면, 응답자의 90.1%는 과거 개식용 경험 여부와 관계없이 “앞으로 개식용을 하지 않겠다”고 답했다.

심지어 과거 개식용 경험이 있는 응답자 중에서도 약 74%가 “지난 1년간 개식용을 하지 않았다”고 밝혔다. 또 ‘개식용 종식 특별법’을 인지한 이후, 응답자의 93%는 향후 개식용을 하지 않거나 줄여 나갈 것이라고 응답했다.

개식용 산업에 대한 인식도 바뀐 것으로 나타났다. 이번 조사에서 ‘모든 개가 적절한 보호와 보살핌을 받아야 한다’는 데 동의한 비율은 80.2%로 2023년(67%)에 비해 증가했다. ‘개 식용은 국가 이미지에 좋지 않은 영향을 준다’는 데 동의한 비율도 43.6%에서 60.6%로 늘었다.

휴메인 월드 포 애니멀즈 관계자는 “법·제도에 대한 인식이 시민들의 행동 변화로 이어지고 있음을 보여주는 결과”라며 “개식용 산업의 종식에 대해 국민의 지지가 매우 높게 나타난 것”이라고 설명했다.

특별법 찬성 이유로는 ▷모든 생명은 소중하다 ▷개는 반려동물이다 ▷개 식용 과정은 비윤리적이고 비위생적이다 등 다양한 가치 기반의 응답이 제시됐다. 반대 이유로는 ▷개인의 선택 ▷소, 흑염소 등 다른 동물과의 비교 등이 언급됐다.

비교적 순조롭게 개식용 종식이 이뤄지는 상황. 하지만 농장 폐업 이후 남은 개들을 어떻게 보호·구조할 것인가에 대한 논의는 여전히 남은 상황이다.

전체 사육견만 해도 40만마리가 넘는 수준. 하지만 법 시행 이후 지난해 8월까지 정부나 지자체가 인수한 개는 한 마리도 없는 것으로 나타났다. 남은 개들 대부분이 폐업과 함께 도축장에 판매되는 것으로 추정될 뿐이다.

동물보호단체 등을 통해 입양된 개 또한 전체 0.1% 수준에 그친다. 개식용 종식 특별법이 제정됐지만, 2027년 2월까지는 유예기간인 상황. 여전히 농장주의 소유물인 개들을 강제로 구조해 보호하는 데도 한계가 있다.

이에 정부의 대책을 요구하는 목소리도 나온다. 농장 폐업 후 남은 개들을 구조·보호할 수 있도록 공공의 책임을 강화해야 한다는 것이다. 이번 설문조사에서도 응답자 절반가량이 ‘정부가 개농장 구조에 보다 적극적으로 나서야 한다’고 답한 바 있다.

이상경 휴메인 월드 포 애니멀즈 캠페인 팀장은 “모든 개를 구조하는 것은 현실적으로 불가능하다는 점은 명확하다”면서도 “산업 내에서 계속 발생하는 불필요한 죽음과 고통을 외면해서는 안 된다. 이 법의 주요 목적은 동물 복지의 가치를 실현하는 것”이라고 말했다.

또 하나 중요한 것은 시민들의 인식 전환. 농장에서 구조된 개들 또한 누군가의 새로운 가족이 될 수 있다. 지난해 5월 한국 휴메인 월드 포 애니멀즈가 농장에서 구조한 70여마리의 개들이 그 예다. 이들은 철저한 수의학 검진과 치료·회복 과정을 거친 뒤, 성공적인 입양 절차를 밟고 있다.

이 팀장은 “청주 개농장에서 구조된 개들의 변화는 ‘개농장 개는 반려견이 될 수 없다’는 사회적 편견이 잘못된 것임을 보여준다”며 “정부와 시민사회가 함께 책임지고 협력해, 이 개들을 위해 지속적이고 인도적인 해결책을 마련해야 한다”고 말했다.