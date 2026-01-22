파리바게뜨, 전국 점포에 공정 변경 공지

“칼집 불편하다는 현장 의견 반영”

일각에선 ‘19금 논란’ 차단 조치란 해석

온라인서 논란이 된 파리바게뜨 ‘베리쫀득볼’. [온라인 커뮤니티 갈무리]
[헤럴드경제=한지숙 기자] 파리바게뜨가 최근 ‘19금’ 논란을 빚은 신제품 ‘베리 쫀득볼’의 공정을 변경했다.

22일 업계에 따르면 파리바게뜨는 최근 각 점포에 “21일 생산분부터 베리 쫀득볼 제조 공정에서 냉동 상태 반죽에 칼집을 내는 공정을 삭제하는 것으로 변경한다”는 공지를 전달했다.

공정 변경 후 ‘베리 쫀득볼’. [파리바게뜨 홈페이지 갈무리]
파리바게뜨는 해당 공지에서 “해동하지 않고 냉동 상태에서 칼집을 내는 공정으로 인해 작업이 불편하다는 현장의 개선 건의를 반영, 작업 안정성 및 생산 효율화를 위해 칼집 공정을 제외하고 운영할 예정”이라고 밝혔다.

냉동 생지 반죽은 얼음처럼 딱딱한 상태인데, 억지로 칼집을 내는 작업이 불편하고 위험해 시정했다는 설명이다. 칼집을 내는 과정을 생략한 것 외에 다른 공정은 변함이 없다고 한다.

이에 공식 홈페이지에서 ‘베리 쫀득볼’의 제품 사진은 칼집을 내지 않은 모습으로 교체됐다.

다만 일각에서는 온라인에서 화제가 된 생김새 논란을 차단하기 위한 조치라는 해석도 나온다.

지난 20일 여러 온라인 커뮤니티에선 ‘베리 쫀득볼’이 여성 성기 모양을 연상케한다면서 사진과 후기가 확산하며 논란이 됐다. 누리꾼들은 “망측해라”, “19금스럽다”, “너무 야한 것 아니냐”, “밖에서 먹기 민망할 정도” 등 놀랍다는 반응이 이어졌다.

빵이 이런 모양이 된 건 굽는 과정에서 반죽 안에 있던 딸기크림치즈가 바깥 칼집 사이로 새어 나와서였다.

베리 쫀득볼은 파리바게뜨가 지난 7일부터 진행한 ‘베리밤 페스타’ 일환으로 출시된 15종 제품 중 하나로 쫀득한 빵 안에 딸기 크림치즈를 넣은 것이 특징이다.


