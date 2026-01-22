파리바게뜨, 전국 점포에 공정 변경 공지 “칼집 불편하다는 현장 의견 반영” 일각에선 ‘19금 논란’ 차단 조치란 해석

[헤럴드경제=한지숙 기자] 파리바게뜨가 최근 ‘19금’ 논란을 빚은 신제품 ‘베리 쫀득볼’의 공정을 변경했다.

22일 업계에 따르면 파리바게뜨는 최근 각 점포에 “21일 생산분부터 베리 쫀득볼 제조 공정에서 냉동 상태 반죽에 칼집을 내는 공정을 삭제하는 것으로 변경한다”는 공지를 전달했다.

파리바게뜨는 해당 공지에서 “해동하지 않고 냉동 상태에서 칼집을 내는 공정으로 인해 작업이 불편하다는 현장의 개선 건의를 반영, 작업 안정성 및 생산 효율화를 위해 칼집 공정을 제외하고 운영할 예정”이라고 밝혔다.

냉동 생지 반죽은 얼음처럼 딱딱한 상태인데, 억지로 칼집을 내는 작업이 불편하고 위험해 시정했다는 설명이다. 칼집을 내는 과정을 생략한 것 외에 다른 공정은 변함이 없다고 한다.

이에 공식 홈페이지에서 ‘베리 쫀득볼’의 제품 사진은 칼집을 내지 않은 모습으로 교체됐다.

다만 일각에서는 온라인에서 화제가 된 생김새 논란을 차단하기 위한 조치라는 해석도 나온다.

지난 20일 여러 온라인 커뮤니티에선 ‘베리 쫀득볼’이 여성 성기 모양을 연상케한다면서 사진과 후기가 확산하며 논란이 됐다. 누리꾼들은 “망측해라”, “19금스럽다”, “너무 야한 것 아니냐”, “밖에서 먹기 민망할 정도” 등 놀랍다는 반응이 이어졌다.

빵이 이런 모양이 된 건 굽는 과정에서 반죽 안에 있던 딸기크림치즈가 바깥 칼집 사이로 새어 나와서였다.

베리 쫀득볼은 파리바게뜨가 지난 7일부터 진행한 ‘베리밤 페스타’ 일환으로 출시된 15종 제품 중 하나로 쫀득한 빵 안에 딸기 크림치즈를 넣은 것이 특징이다.