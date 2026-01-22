바이낸스 리서치, 2026년 전망 보고서 공개 지난해 실물자산토큰 예치자산 170억달러 전세계 스테이블코인 시총 3050억달러 넘겨 “규제 명확화 등으로 시장 진입 경로 늘어”

[헤럴드경제=경예은 기자] 미국 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF)에 수백억달러가 유입되고 전 세계 스테이블코인 시가총액이 수천억달러를 넘어서는 등 디지털자산 시장이 제도와 실사용을 축으로 한 산업화 단계에 접어들었다는 시장 분석이 나왔다.

바이낸스 리서치는 지난해 디지털자산 시장을 분석하고 올해 트렌드를 전망하는 보고서 ‘Full-Year 2025 & Themes for 2026’를 22일 공개했다.

보고서는 지난해 스테이블코인을 중심으로 한 규제 프레임워크가 점차 명확해지고 현물 ETF 등 투자 상품이 확대되면서 기관 투자자의 시장 진입 경로가 늘어났다고 설명했다. 여기에 결제·정산 수단으로서의 활용, 국채 토큰화, 수익 창출 모델 등 실질적 사용 사례가 커지면서 구조적 진전이 이어졌다는 분석이다.

비트코인은 거시 자산(macro asset)으로서의 위상을 한층 강화했다. 유동성과 신뢰도를 갖춘 기관급 자산으로 인정받으며 미국 현물 ETF에서 210억달러 이상 유입됐고 기업 보유량은 110만BTC를 넘어섰다. 시가총액 비중도 전체 디지털자산의 58~60% 수준을 유지하며 장기 보유 및 포트폴리오 편입 흐름이 뚜렷해졌다.

탈중앙화금융(DeFi·디파이)은 블루칩(blue chip) 단계로 진입해 경제적 성과를 입증했다. 지난해 디파이 프로토콜이 창출한 수익은 162억달러에 달했으며 실물자산토큰(RWA)의 총 예치자산은 170억달러 규모로 탈중앙화 거래소(DEX)를 넘어섰다. 스테이블코인 확대와 RWA 담보의 유동성 증가가 탈중앙화금융의 실질적 역할을 키웠다는 평가다.

아울러 스테이블코인은 지난해 글로벌 결제·정산 인프라로서 존재감을 본격적으로 드러내며 인터넷 화폐로 자리 잡았다. 지난해 전 세계 스테이블코인 시가총액은 2024년 대비 약 50% 성장해 3050억달러를 넘겼고 연간 거래 규모는 33조달러로 집계됐다. 이는 맥도날드 시가총액(약 2177억달러)보다 높은 수준이다.

또한 ▷비들(BUIDL) ▷PYUSD ▷RLUSD ▷USD1 ▷USDf ▷USDtB 등 신규 스테이블코인 6종의 시가총액도 10억달러를 돌파했다. 바이낸스 리서치는 스테이블코인이 변동성을 제거해 기업이나 이용자들이 디지털자산 인프라에 손쉽게 접근할 수 있도록 돕고 있다고 설명했다.

바이낸스 리서치는 올해를 ‘리스크 리부트(Risk Reboot)’와 ‘채택 기반 성장(adoption-led growth)’의 시기로 전망했다. 통화 완화 기조와 재정 부양, 규제 완화 정책이 투자 심리 회복을 자극할 수 있다고 강조했으며 미국의 전략적 비트코인 비축 가능성도 주요 정책 촉매로 언급됐다.

제품 및 시장 구조 측면에서는 활용성이 유지될 수 있는 영역에 주목했다. 수익형 스테이블코인을 기반으로 ▷네오뱅크와 지갑이 결합된 페이파이(PayFi) 모델 ▷온체인 머니마켓 ▷토큰화 국채 ▷RWA 정산의 제도권 워크플로우 통합 ▷블록스페이스 비용 하락 ▷인공지능(AI) 기반의 금융 워크플로우 등이 주요 테마로 제시됐다.

바이낸스 관계자는 “이번 보고서는 디지털자산 시장이 규제 환경과 인프라, 실질적인 수요 기반 중심의 산업화 단계로 빠르게 전환하고 있음을 보여준다”며 “올해에는 검증 가능하고 규제에 부합하며 반복적으로 사용할 수 있는 효용성을 입증한 시스템이 성장할 것”이라고 밝혔다.