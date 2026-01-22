구 예산 투명성과 소통 높이고자

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 도봉구(구청장 오언석)가 2월 2일까지 제8기 도봉구 주민참여예산위원회 위원을 공개 모집한다.

주민참여예산제는 예산 편성 과정에 주민의 의견을 반영, 예산의 투명성을 높이고 실질적인 재정 민주주의를 실현하는 제도다. 이번 공개 모집 인원은 임기만료 등 동별 결원 인원에 따른 24명이다.

현재 도봉구에 주소를 두고 있거나 구 소재 기관에 근무하는 사람 또는 도봉구에 영업소 본점이나 지점을 둔 사업체의 대표자, 임직원이라면 누구나 신청 가능하다.

신청은 구 누리집(온라인)으로 하면 된다. 구비서류 등을 갖춰 도봉구청 기획예산과 또는 동 주민센터로 방문해 신청해도 된다.

동별로 모집 인원을 초과한 경우 성별 구성 비율, 연령대 등을 종합적으로 고려해 정한다.

제8기 주민참여예산 위원은 2026년 3월 1일부터 2028년 2월 29일까지 2년간 구 예산편성 과정에 참여한다.

주요 활동 사항은 ▷예산 편성에 대한 주민 의견 수렴 ▷주민참여 예산 제안사업 검토 및 심사 ▷주민참여예산사업 선정을 위한 주민투표 참여 ▷주민참여예산사업 추진현황 모니터링 ▷주민참여예산제 평가 및 개선 방안 마련 등이다.

오언석 도봉구청장은 “주민참여예산제는 투명하고 효율적인 지방재정을 실현하기 위한 창구”라며 “이번 제8기 주민참여예산위원회 신규위원 모집에 많은 관심과 신청을 바란다”고 말했다.