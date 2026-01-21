순천YMCA서 ‘지역 정치혁신과 지방자치 구현’ 정책간담회 예고

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 조국혁신당 조국 당 대표와 지도부가 오는 23일 순천시를 방문해 지역 시민사회와 소통하고 정치개혁을 위한 행보에 나선다.

조국혁신당 순천시지역위원회(위원장 이복남)와 ‘사회대개혁 순천시민행동’은 공동으로 이날 오후 2시 순천시청 인근 YMCA 회관에서 ‘지역 정치혁신 및 실질적 지방자치 구현 방안 모색을 위한 정책 간담회’를 개최한다.

이번 간담회는 수도권 일극 체제와 지방 소멸 위기 속에서 굳어진 지역 정치 구조를 혁신하고 실질적인 지방자치 구현 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 조국 당 대표와 지도부는 간담회에 앞서 여순항쟁탑을 참배하며 역사의 아픔을 위로하고 진상규명에 대한 의지를 다질 예정이다.

이어서 진행되는 정책간담회는 조국 당 대표의 모두발언에 이어 국회 정치개혁특별위원회 위원으로 활동 중인 정춘생 최고위원이 조국혁신당의 정치 혁신과 지방자치 구현 방안을 발표하고 핵심 정책을 공유한다.

또한 ‘사회대개혁 순천시민행동’을 조직해 탄핵 광장을 이끌어 왔던 순천지역 시민사회와 지역에서 바라보는 정치혁신 방안에 관한 간담회를 갖고 현장 참석자들과의 질의응답을 통해 정책의 구체성을 높일 계획이다.

이번 순천 방문에는 조국 당 대표를 비롯해 정춘생 최고위원과 이해민 사무총장 등 당 지도부가 참석할 예정이다.

조국당 순천지역위 관계자는 “이번 정책 간담회에서 논의된 지역 정치혁신 과제와 지방자치 관련 제언을 바탕으로 향후 국회 입법 활동과 올해 6월 지방선거 공약에 적극 반영해 지역 주권 시대를 열어가는 쇄빙선 역할을 수행할 방침”이라고 말했다.