[헤럴드경제=이상섭 기자] 내란 우두머리 방조 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 21일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다.
babtong@heraldcorp.com
입력 2026-01-21 14:14:04
[헤럴드경제=이상섭 기자] 내란 우두머리 방조 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 21일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다.
서울 아파트 때리자 빌라가 불붙었다…강남 빌라 거래, 1년새 85% 껑충 [부동산360]
지난해 서울 연립·다세대주택 거래량이 전년 대비 약 34% 증가했으며 특히 강남·송파 빌라 매매는 같은 기간 약 70~80% 급증하고, 한강벨트 일대 빌라도 거래가 크게 늘어 서울 전체 증가세를 주도했다.
“실물 처음 본다” 대낮, 도심에 깜짝 등장…멸종위기 동물 ‘어딘가 했더니’ [지구, 뭐래?]
[헤럴드경제(순천)=김광우 기자] “그래도 여기 사는 사람들은 자주 봐요” 지난 주말 오후, 나들이객으로 붐비는 한 호수공원. 물가를 거닐던 사람들의 시선을 사로잡은 생명체가 등장했다. 그건 바로 천연기념물이자 멸종위기 1급 동물인 ‘수달’. 그것도 3마리의 수달 가족이 호수 이곳저곳을 헤엄치는 광경이 목격된 것. 수달은 개체 수도 적은 것은 물론, 밤에 활동하고 은신 능력이 뛰어나 사람들의 눈에 쉽게 띄지 않는다. 하지만 이곳의 수달들은 달랐다. 오히려 호기심 어린 표정으로 나들이객들을 관찰하거나, 사람들이 몰린 인도 주변을 맴돌며 헤엄치기도 했다. 수달 가족이 거주하는 이곳은 전라남도 순천. 약 10년 전 도심을 가로지르는 동천에서 수달 서식이 확인된 이후, 지속해서 서식지를 넓히고 있다. 멸종위기 야생동물 1급 수달이 서식하기 위해서는 장기간 오염이 없는 깨끗한 물이 필수. 아울러 물고기, 저서생물, 갑각류 등 먹이가 지속적으로 존재하는 생태계가 구성돼야 한다. 갈대숲 등 은신
설 앞두고 “1인당 50만원” 민생지원금 또 푼다…신청자격은?
설을 앞두고 충북 괴산군은 2025년 12월 31일 기준 괴산군에 주민등록이 돼 있는 군민에게 1인당 50만 원씩 민생안정지원금을 지급하며, 전북 남원시도 모든 시민에게 1인당 20만 원의 민생안정지원금을 다음 달 2일부터 27일까지 지급한다.
설 앞두고 “1인당 50만원” 민생지원금 또 푼다…신청자격은?
설을 앞두고 충북 괴산군은 2025년 12월 31일 기준 괴산군에 주민등록이 돼 있는 군민에게 1인당 50만 원씩 민생안정지원금을 지급하며, 전북 남원시도 모든 시민에게 1인당 20만 원의 민생안정지원금을 다음 달 2일부터 27일까지 지급한다.