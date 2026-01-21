[헤럴드경제=이상섭 기자] 내란 우두머리 방조 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 21일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다.


