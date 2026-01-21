일본·동남아 등 하계 노선 할인 임박한 항공권도 할인 행사

[헤럴드경제=정경수 기자] 진에어가 연중 최대 할인 행사인 ‘진마켓’을 앞두고 티저 페이지를 공개했다.

진에어는 21일 ‘2026년 상반기 진마켓’ 티저 페이지를 오픈하고, 오는 26일부터 29일까지 나흘간 본 행사를 진행한다고 밝혔다. 이번 진마켓은 3월 29일부터 10월 24일까지 출발하는 하계 항공편을 대상으로 진행된다.

특히 이번 행사에서는 최대 96% 운임 할인이 적용된다. 일본 노선은 편도 총액 기준 5만원대부터, 동남아 노선은 7만원대부터 구매할 수 있다.

예매 혼잡을 줄이기 위해 출발 공항별로 오픈 시간도 나눴다. 부산 출·도착 국제선은 26일 오전 10시, 인천·제주 출·도착 국제선은 같은 날 오후 2시부터 특가 좌석이 열린다.

또 21일부터 29일까지 신규 회원으로 가입한 고객에게는 본 행사에서 사용할 수 있는 전용 할인 쿠폰이 제공된다. ‘진에어페이’에 삼성카드를 등록해 결제하면 30만원 이상 결제 시 1만원, 60만원 이상 결제 시 2만원이 즉시 할인된다. 네이버페이 최대 1만5000원 포인트 적립, 카카오페이 최대 1만2000원 즉시 할인 등 간편결제 혜택도 마련됐다.

모바일 앱 이용 고객을 위한 혜택도 있다. 사전 좌석 할인, 추가 수하물, 묶음 상품 할인 등 앱 전용 쿠폰이 제공되며, 28일 오전 10시에는 깜짝 이벤트인 ‘시크릿 노선’이 공개돼 특정 노선에 추가 할인 혜택이 주어진다.

아울러 티저 페이지에서는 동계 잔여 기간(1월 26일~3월 28일 출발) 임박 항공편을 대상으로 한 할인 소식도 함께 소개됐다. 도쿄, 오사카, 후쿠오카, 삿포로, 오키나와 등 일본 노선과 방콕, 푸켓, 치앙마이, 세부, 다낭, 나트랑 등 동남아 및 괌·대만 노선, 김포~여수와 제주 노선 등 국내선까지 최대 20% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

특가 운임에도 무료 수하물 서비스는 그대로 제공된다. 진에어 관계자는 “새해를 맞아 여행을 미리 준비하는 고객들을 위해 다채로운 혜택을 준비했다”며 “진마켓을 통해 알찬 여행 계획을 세우시길 바란다”고 말했다.