금융위 “인사·조직·성과관리 체계 재설계” 금융권 산업 연구 등 내부역량 강화 당부 매월 프로젝트 단위 소통, 현장애로 해결

금융당국이 민간 업권과의 생산적 금융 관련 소통을 강화하기 위해 협의체를 정례화한다. 매월 생산적 금융 이행을 프로젝트 단위로 점검할 방침이다. 민간 금융권이 생산적 금융 지원 계획을 600조원대로 확대하면서 정책 금융을 포함해 총 1240조원이 투입될 전망이다.

금융위원회는 21일 권대영 부위원장 주재로 ‘금융업권 생산적 금융협의체’를 열었다. <본지 1월 14일 1·4·5면 참조>

이는 기존 ‘생산적 금융 소통·점검회의’를 확대한 것으로 향후 정례화하기로 했다. 민간 금융사와 정책금융·감독기관 등이 함께 생산적 금융 이행 상황을 점검하고 애로사항을 공유·해소하자는 취지다.

금융위는 특히 주요 금융사가 생산적 금융 계획을 보강·확정한 만큼 총액 단위의 지원계획을 넘어 구체적인 프로젝트별로 소통해 현장의 어려움을 함께 해결해 나가겠다는 방침이다.

금융위에 따르면 지주 10개사, 증권 7개사, 보험 24개사 등 민간금융은 향후 5년간(보험은 3년) 614조원의 생산적 금융을 공급할 계획이다. 한국산업은행·중소기업은행 등 정책금융 626조원과 함께 총 1240조원이 투입될 전망이다.

금융위는 이날 금융권에 생산적 금융을 전사적 목표로 삼기 위한 핵심성과지표(KPI) 손질도 주문했다. 인사와 조직, 성과관리 전반에 생산적 금융 성과가 반영되도록 하라는 것이다.

권 부위원장은 “민간 자체 지원계획이 ‘진짜 생산적 금융’으로 이어지는지 체계적으로 분류·점검·공유할 수 있는 관리체계를 갖춰나가야 한다”면서 “생산적 금융을 일부 부서나 담당자의 과제가 아니라 조직 전체의 목표로 만들기 위한 KPI 등 보상체계, 투자에 따른 리스크 부담구조 등 인사·조직·성과관리 체계 전반의 재설계가 필요하다”고 강조했다.

그는 또한 “금융이 담보·보증, 실적 중심의 평가에서 벗어나 산업과 기업의 기술력과 경쟁력 등 미래가치를 스스로 판단할 수 있을 때 생산적 금융이 가능하다”면서 산업 연구 조직 등을 통한 내부 역량 정비를 당부했다.

이날 첫 회의에는 KB·우리·iM금융지주, 한국투자·KB증권, 한화생명, 삼성화재 등 주요 금융사가 참석해 생산적 금융 추진 계획과 실적을 공유했다.

특히 증권업권과 보험업권은 작년 말 대비 보완된 생산적 금융 지원계획을 공유했다. 증권업권은 모험자본 공급의무가 부여되는 대형 증권사(자기자본 4조원 이상) 7개사의 3년간 22조5000억원 규모 모험자본 공급계획을 소개했고 보험업권은 생·손보 24개사가 마련한 36조6000억원 규모의 생산적 금융 지원 계획을 설명했다.

금융위는 이 자리에서 보험사의 생산적 금융 지원을 뒷받침하기 위해 유럽연합(EU)의 Sol II 등 국제 규범을 참고해 정책펀드·인프라·벤처투자·주택담보대출 관련 위험계수 조정 등 규제개선을 검토 중이라고 설명했다. 김은희 기자