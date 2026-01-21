그린란드 총리 기자회견서 “모든 가능성에 대비해야” 덴마크 총리 “트럼프가 무역전쟁 시작하면 당연히 대응”

[헤럴드경제=도현정 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 병합 의지를 꺾지 않자, 그린란드 정부가 미국의 군사 침공 등 모든 가능성에 대해 대비하고 있다고 밝혔다.

옌스-프레데리크 닐센 그린란드 총리는 20일(현지시간) 수도 누크에서 기자회견을 열어 미군의 군사 침공까지, 모든 시나리오를 감안해 대비하고 있다고 말했다.

블룸버그 등 외신에 따르면, 닐센 총리는 미국이 그린란드를 차지하기 위해 군사력을 동원할 가능성은 작다고 본다면서도 “그렇지만 우리는 어떤 것에도 준비돼 있어야 한다”고 말했다. 닐센 총리는 시민들의 일상에 차질이 빚어질 경우 도울 수 있도록 정부가 모든 지역 당국의 대표로 구성된 전담팀을 설치할 예정이라고 전했다.

그린란드 정부는 주민들에게 가정내 닷새분의 식량을 비축하라고 권고하는 등 새로운 지침을 배포할 계획이다.

무테 B. 에게데 재무장관도 이날 기자회견에서 “그린란드는 큰 압박에 처해 있다”며 “우리는 모든 시나리오에 대비해야 한다”고 경고했다.

메테 프레데릭센 덴마크 총리는 이날 코펜하겐에서 진행된 의회 질의 응답에 출석해 트럼프 대통령이 덴마크 등 유럽을 상대로 실제로 추가 관세를 발효할 경우 맞대응할 수밖에 없다고 발언했다. 미국과 유럽이 무역 전쟁에 나서면 양측에 “심각한 결과”를 초래할 것이라는 우려도 전했다.

프레데릭센 총리는 “만약 우리를 상대로 무역전쟁이 시작된다면 이는 내가 권고할 수 없는 것이지만, 우리는 당연히 대응해야 한다. 그렇게 할 수밖에 없게 된다”고 말했다. 이어 “그 지점까지 이르지 않길 바라며, 이는 우리가 택해야 할 길이 아니라는 것을 미국인들에게 설득할 수 있길 희망한다”고 호소했다.