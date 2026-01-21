- 도, 총 396건 친환경 공공건축 추진…품격 있는 공간·탄소중립 실천

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 도민의 일상과 밀접한 공공건축물을 매력적이고 품격 있는 공간으로 조성하고, 기후위기에도 대응하는 ‘친환경 공공건축 사업’이 순항하고 있다.

19일 도에 따르면 이달 기준 도와 15개 시군이 추진 중인 교육·복지·문화·체육 분야 공공건축 사업은 총 396건 6조 9725억원이다.

전체 사업비 규모는 도가 1조 8588억원으로 가장 많고, 이어 천안시 7038억원, 서산시 6830억원 등 순이다.

사업 건수로는 서산시가 40건으로 가장 많고, 뒤이어 도와 청양군이 각각 35건을 추진하고 있다.

사업 단계별로는 건축기획(기본계획수립·투자심사 등) 106건, 설계 103건, 공사 중이거나 공사계약 절차 187건이다.

도는 도민의 일상생활에 밀접한 공공건축물의 품질을 높여 도민이 쾌적한 공간환경을 누릴 수 있도록 제도적 기반을 강화하고 있다.

지난 2024년에는 건축도시국 신설을 통해 부서별로 흩어져 있던 공공건축 업무를 총괄 수행하고 있으며, 올해는 별도로 운영되던 공공건축지원센터 기능을 건축도시국에서 직접 수행함으로써 공공건축 전반에 대한 총괄 기능을 강화할 계획이다.

이와 함께 41명으로 구성된 민간전문가를 적극 활용해 사업의 전문성을 강화함은 물론, 민간의 공공건축 참여를 확대해 도민의 다양한 요구와 생각이 도정에 반영될 수 있도록 추진한다.

도는 목재 건축의 우수성을 널리 알리는 등 공공건축물의 목재 이용 활성화를 통해 2045 탄소중립에도 기여한다는 방침이다.

우선, 공공건축물에서 목재 사용을 확대하기 위해 추진 중인 ‘목재 이용 공공건축 지원사업’ 3곳(예산 광시·대흥·응봉)은 올해 설계용역을 완료하고 착공에 나선다.

이와 함께 충남형 공공임대주택 공급 사업인 ‘도시리브투게더’ 사업에도 어린이집·도서관 등 부대복리시설을 목구조로 적용하고, 목재를 활용한 외부공간을 조성해 목재 친화 단지로 조성한다. 첫사업(내포)은 연내 준공을 앞두고 있다.

공주·부여는 백제고도 한옥 확대 및 고도 이미지 회복을 위한 한옥단지 조성사업, 고도 이미지 찾기 사업, 고도보존 육성사업 등을 통해 고도의 역사문화환경 보존은 물론 전통 목구조 건축 확산을 지속 추진한다.

도는 올해 안에 목재 이용 공공건축 지원사업 대상지 2곳을 추가 발굴할 예정으로, 다양한 건축용도와 전통·현대건축 등 공공건축사업 전반에 목재 활용을 넓혀 탄소중립에 기여한다는 방침이다.

충남도 문석준 건축도시국장은 “도민이 일상에서 품격 있고 쾌적한 공간을 누릴 수 있도록 공공건축의 품질 향상과 탄소중립 실현에 최선을 다하겠다”며 “공공건축 담당자 교육과 우수사례 공유 등으로 행정 전문성을 높여 충남 공공건축의 경쟁력을 한층 강화하겠다”고 말했다.