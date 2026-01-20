[헤럴드경제=문영규 기자] 무소속 강선우 의원이 김경 서울시의원으로부터 공천헌금 1억원을 수수했다는 의혹을 받는 가운데, 20일 이와 관련한 경찰 조사가 13시간 넘게 이어지고 있다.

강선우 의원은 특정범죄 가중처벌법상 뇌물수수 혐의를 받는 피의자 신분으로 서울경찰청 마포청사에 이날 오전 9시께 출석해 오후 11시 현재까지 조사가 진행 중이다.

강 의원이 김병기 의원의 대화 녹취로 의혹이 불거진 지 22일 만의 첫 소환인 만큼, 이날 조사는 자정 넘어까지 이어질 것이란 전망이다.

경찰은 강 의원이 실제로 1억원을 받았는지, 금전이 오간 자리에 강 의원이 동석했거나 전달 사실을 인지하고 있었는지 등을 조사하고 있는 것으로 알려졌다.

강 의원은 이날 경찰에 출석하며 취재진에게 “원칙을 지키는 삶을 살아왔다”며 사실상 혐의를 부인했다.

김경 시의원은 앞서 조사에서 강 의원이 금품을 직접 받았다고 주장한 것으로 알려졌다. 그는 강 의원을 2021년 말 용산의 한 호텔에서 만나 돈을 전달했고 2022년 6월 지방선거 이후 돌려받았다고 특정한 것으로 전해졌다.

강 의원의 보좌관이자 사무국장이었던 남모씨도 강 의원 지시로 쇼핑백을 차에 실었다고 했으나 강 의원은 김 시의원과 남모씨 간 사이의 일이라는 입장을 유지 중이다.

경찰은 강 의원 조사가 마무리되면 관련자들에 대한 구속영장 신청을 검토할 것으로 보인다.