[헤럴드경제=문영규 기자] 도널드 트럼프 대통령이 유럽과 그린란드 병합 문제로 갈등을 빚는 가운데 에마뉘엘 마크롱 대통령이 “이해가 안된다”며 문자를 보낸 사연이 공개됐다.

트럼프 대통령은 20일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 ‘프랑스 에마뉘엘 마크롱 대통령의 서한’이라는 제목의 게시물에서 갈무리한 문자메시지 사진을 공개했다.

마크롱 대통령은 트럼프 대통령을 향해 “내 친구”라고 칭했다.

그는 “우리는 시리아 문제에 대해 완전히 같은 생각”이라며 “이란 문제에 대해서도 큰 성과를 낼 수 있을 것”이라고 했다.

다만 “그린란드 문제에 대해서는 당신이 무엇을 하려는 것인지 이해할 수 없다”며 “우리 함께 훌륭한 일들을 이뤄내자”고 했다.

마크롱 대통령은 스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼(WEF) 연차총회 이후 22일 자신이 프랑스 파리에서 주요 7개국 회의를 마련할 테니 함께 저녁 식사를 하자고 제안하기도 했다.

그는 “우크라이나, 덴마크, 시리아, 러시아 인사들도 초대할 수 있다”며 “당신이 미국으로 돌아가기 전 파리에서 함께 저녁을 먹자”고 했다.

로이터통신은 마크롱 대통령과 가까운 한 소식통을 인용, 트럼프가 공개한 문자가 진본일 것으로 추정했다. 이 측근에 따르면 마크롱 대통령은 그린란드 문제에 대한 트럼프의 관세 부과 위협을 비판했고 가자지구 전쟁 종식 관리를 명분으로 내건 평화위원회 참여 제안도 거부했다.

한편 트럼프 대통령은 마크롱 대통령이 위원회에 참여하지 않으면 프랑스산 와인과 샴페인에 200% 관세를 부과하겠다고 위협했다.

그는 “프랑스산 와인과 샴페인에 200% 관세를 부과할 것이다. 그리고 그(마크롱)는 (평화위에) 참여할 것”이라며 “그는 곧 자리에서 물러날 것이기 때문에 아무도 그를 원하지 않는다”고 비꼬며 말했다.

앞서 트럼프 대통령은 덴마크 자치령 그린란드 합병을 추진하는 미국에 맞서 그린란드에 병력을 파견한 프랑스 등 8개국에 대해 관세를 부과하겠다고 위협한 바 있다.

트럼프 대통령이 그린란드 병합 이슈에 이어 가자지구 평화위 구성까지, 자신의 뜻을 관철하기 위해 비경제적 현안에 또다시 관세 카드를 꺼내 든 것으로 풀이된다.