[헤럴드경제=이원율 기자]국가정보원은 캄보디아 스캠 조직의 잇단 검거에도 청년 피해가 이어지고 있다며 관련 사례를 공개하고 주의를 당부했다.

20일 국정원에 따르면 지난달 17일 한 어머니에게서 ‘아들이 범죄조직에 감금됐다’는 신고가 들어왔다.

아들 A(25) 씨는 텔레그램으로 알게 된 정체불명 인물에게 ‘베트남에 있는 호텔에 2주 정도만 있으면 현금으로 2000달러를 주겠다’는 제안을 받고 호찌민으로 갔다.

하지만 A 씨는 베트남에 도착하자마자 범죄조직에 여권고 휴대전화를 빼앗겼다.

그런 뒤 여러 조직에 팔려 다니며 베트남과 캄보디아를 전전해야 했다.

호찌민에서 캄보디아 포이펫으로 넘겨진 A 씨는 프놈펜을 거쳐 다시 베트남 목바이로 넘겨졌다가 최종적으로 캄보디아 몬돌끼리주의 스캠단지에 갇혔다.

A 씨는 ‘불법 월경 사실이 알려지면 현지 경찰에게 체포된다’는 범죄 조직원의 협박에 위축돼 감금 생활을 지속했다.

몬돌끼리 스캠 단지는 주거·상업지역이 없는 베트남 국경 밀림지대였다.

이에 타인의 도움 없이는 탈출도 불가능했다.

범죄조직은 A 씨에게 ‘6개월간 일을 잘하면 집에 보내주겠다’며 범죄에 가담하도록 강요했다고 한다.

A 씨는 구출된 후 “스캠 단지에 있던 한국인 중 1명이 실적이 저조하다는 이유로 전기 충격기와 몽둥이로 맞는 것을 목격하고 심리적 압박이 심했다”고 했다.

국정원과 경찰은 A 씨 모친의 신고 전화를 토대로 위치추적 등을 통해 A 씨를 구출하고 총 26명의 한국인 조직원을 검거했다.

정부는 지난해 11월 캄보디아 경찰과 한·캄 코리아전담반을 두고 현지 스캠단지를 집중 단속해 현재까지 한국인 3명을 구출하고 스캠 가담자 157명을 검거했다.

국정원은 “동남아 취업사기와 감금·폭행·고문 범죄 피해가 무수히 알려졌지만 일부 청년들이 고수익 제의에 현혹돼 동남아로 출국하는 사례가 이어지고 있다”며 주의를 요청했다.

앞서 초국가범죄 대응을 위해 꾸려진 범정부 태스크포스(TF) 또한 캄보디아 현지에서 성 착취 범행을 저지른 한국인이 다수인 사기 범죄 조직원 26명을 검거했다.

지난 12일 강유정 청와대 대변인은 “캄보디아 수도 프놈펜에서 국가기관을 사칭해 여성에 대한 성 착취를 한 조직원들을 검거하는 데 성공했다”고 전했다.

이들은 프놈펜에 거점을 두고 한국에 거주하는 여성 등을 상대로 검찰과 금융감독원을 사칭, 피해자가 마치 범죄에 연루된 것처럼 속인 후 조사 명목으로 금품을 탈취한 혐의를 받는다.

현재까지 파악된 피해자는 165명, 피해액은 267억여원이다.

강 대변인은 “정부는 신속한 범죄자 국내 송환으로 처벌이 이뤄지게 하겠다”고 강조했다.