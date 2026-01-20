[헤럴드경제=이명수 기자] 김주하가 전 남편 문제로 마약 검사를 받은 사실을 고백했다.

19일 유튜브 채널 ‘MKTV 김미경TV’에는 ‘유튜브 첫 출연한 김주하 앵커가 방송에서 못다한 이야기 - 김주하 앵커 1부 MK쇼’ 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 김주하는 전 남편의 대마초 흡연으로 인해 마약 검사를 받았다며 “그 친구가 걸리는 바람에 나까지 먀악 검사를 받아야 했다. 머리카락도 150가닥을 뽑아야 하고 소변도 담아야 했다”라고 말했다.

그러면서 “평생 경찰서를 드나들었지만, 취재 목적이었을 뿐 조사를 받기 위해 간 적은 없었다. 여경이 화장실에 함께 가 앞에 서 있고, 제대로 받는지 보는 건데 너무 자존심이 상했다”고 털어놨다.

검사 당일에도 폭행을 당했다는 김주하는 “경찰서에 간 전 남편이 변호사를 부르길래 ‘잘못한 거 없으면 음성이 나오겠지’라고 했더니 내 정수리에 키스를 하며 ‘내가 아닌 당신을 위해서야’라고 하더라. 소름이 돋았는데 마약수사대는 부러운 눈으로 날 쳐다봤다. 이런 상황을 겪었기에 티 나지 않게 폭력을 휘두르는 남편이 많다는 걸 안다”라고 덧붙였다.

한편, 김주하는 2004년 사업가와 결혼해 슬하에 두 자녀를 뒀다. 그러나 2013년 전 남편의 외도와 폭행으로 이혼 소송을 제기했고, 2016년 이혼 확정 판결을 받았다.