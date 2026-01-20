[헤럴드경제=이원율 기자]바이올리니스트 임현재(28)가 지난 18일(현지시간) 미국 보카러톤에서 열린 ‘2026 엘마 올리베이라 국제 바이올린 콩쿠르’(EOIVC 2026)에서 모두의 주인공으로 우뚝 섰다.

임현재는 이날 결선에서 휠체어에 앉아 미국 린대학 필하모니아와 함께 시벨리우스의 ‘바이올린 협주곡 D단조’를 연주해 우승을 거머쥐었다.

임현재는 대회 위촉곡인 멜린다 와그너의 ‘우드 스프라이트’ 최우수 연주상과 ‘이자이 무반주 소나타’ 최우수 연주상까지 받아 3관왕에 올랐다.

임현재는 7세 때 미국으로 갔다. 세계적 명문 커티스음악원을 졸업했다.

이런 상황에서, 임현재는 2020년 5월 한국에서 큰 교통사고를 당했다. 2년여 병원 생활을 하고, 4년 넘게 바이올린을 내려둬야 했다.

6차례의 수술과 재활 후 2024년 6월부터 다시 활을 쥔 임현재는 지난해 12월 제20회 서울국제음악콩쿠르에서 우승해 화려하게 복귀했다.

2017년 시작한 EOIVC는 차이콥스키 콩쿠르 우승자인 미국인 바이올리니스트 엘마 올리베이라가 젊은 연주자들의 자립을 돕기 위해 만든 자리다.

18~30세 연주자를 대상으로 3년에 한 번씩 개최된다.

임현재는 대회 우승 상금으로 3만달러(약 4400만원)와 특별상 상금 2만달러(약 3000만원)를 받았다. 향후 3년간 미국 뉴욕·보스턴, 이타리아 크레모나 등 국제무대에서 30차례 이상 연주할 기회도 얻을 수 있었다.

한편 이번 대회에서 2위는 허우이양(중국), 3위와 4위는 미국의 사미어 아그라왈과 줄리아 존스에게 돌아갔다.