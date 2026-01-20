금융 보안·통신 품질 강화 등 ‘표준 API’ 제공

[헤럴드경제=차민주 기자] LG유플러스는 통신장비 제조사 아리아텍과 ‘네트워크 오픈 API 플랫폼(Open API Gateway)’을 공동 개발했다고 20일 밝혔다.

네트워크 오픈 API는 통신사가 가진 네트워크 기능을 표준화해 외부 개발자나 기업이 활용할 수 있도록 제공하는 기술이다.

해당 기술은 ‘네트워크 오픈 API 플랫폼’이라는 창구를 통해 외부에 전달된다. 이에 따라 외부 개발자는 플랫폼을 활용해 통신사의 검증된 기능을 API 형태로 도입, 서비스 개발에 필요한 시간과 비용을 절감할 수 있다.

네트워크 오픈 API 플랫폼은 개인정보와 금융 보안을 강화하는 API(단말 번호 인증, SIM 변경 정보, 단말 위치 정보, 단말 상태 정보, 단말 기기 변경 정보)와 사용자가 원하는 시점에 통신 품질을 높이는 ‘QoD(주문형 품질보장·Quality On Demand)’ 등을 API로 제공하는 창구다.

예컨대 은행은 고객이 현금 인출기에서 현금을 찾을 때 휴대전화 위치 정보를 대조해 동일인 여부를 확인하고 금융 사고를 예방할 수 있다. 또 본인인증 과정에서 복제 유심이 사용됐는지를 확인하는 등 보안 서비스를 강화할 수 있다.

LG유플러스는 국내 중소기업인 아리아텍과 협업해 이번 플랫폼을 개발했다고 밝혔다.

앞서 LG유플러스는 지난 2024년 국내 이동통신사와 함께 표준 오픈 API 개발을 위한 협력을 체결하고, 표준제정기관인 한국정보통신기술협회와 협업해 국내 API 표준을 제정하기도 했다.

이상헌 LG유플러스 선행개발담당은 “이번 네트워크 오픈 API 플랫폼 개발을 통해 새로운 고객 가치를 제공할 수 있는 서비스 개발의 발판을 마련했다”며 “고객에게 필요한 핵심 네트워크 기술을 확보해 지속가능한 세상을 만들도록 노력하겠다”고 했다.

고홍기 아리아텍 대표는 “이번 공동 개발은 LG유플러스가 구축한 표준 API 생태계에서 아리아텍의 기술이 구체화한 뜻깊은 사례”라며 “앞으로도 LG유플러스와 긴밀히 협력해 차세대 통신 시장을 선도하는 인프라를 고도화하겠다”고 했다.