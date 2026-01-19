15개 동 순차 진행...성과와 계획을 공유하며 주민과 직접소통 2026년 균형발전으로 ‘2040 광진 재장조 플랜’ 지속 추진 광진구청 유튜브 채널 실시간 중계로 어디서나 시청 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 19일 자양3동을 시작으로 2월 2일까지 ‘2026년 동 업무보고회’를 개최한다.

이번 보고회는 새해를 맞아 구정 운영 방향을 공유하고, 주민의 의견을 직접 듣는 소통의 장으로 마련됐다.

동 업무보고회는 15개 동 주민센터를 순회하며 개최되며, 동별 현안과 중점사업을 중심으로 주민과 구정 성과를 공유하고 생활 속 불편사항과 건의사항을 듣는 데 중점을 둔다. 특히 권역별·동별 특성을 반영한 주요사업과 민원사항을 함께 점검해 현장 중심의 실질적인 소통행정을 구현할 계획이다.

보고회는 하루 2개 동씩 오전 10시와 오후 2시 30분에 진행된다. 일정은 ▲1월 19일 자양3동·자양4동 ▲1월 21일 중곡1동·중곡2동 ▲1월 23일 자양1동·자양2동 ▲1월 26일 화양동 ▲1월 27일 능동·구의2동 ▲1월 28일 중곡3동·중곡4동 ▲1월 30일 구의1동·구의3동 ▲2월 2일 군자동·광장동 순으로 진행될 예정이다.

각 동 업무보고회는 김경호 광진구청장이 직접 지난해 우수사업 및 올해 주요업무 계획에 대해 설명한다. 먼저 구민이 직접 선정한 ‘2025년 광진구 10대 우수사업’을 중심으로 ▲2040 광진 재창조 플랜 추진 성과 ▲강변역·건대입구역 일대 불법노점 정비 ▲생활쓰레기 주 6일 수거제 시행 등 주민 체감도가 높은 주요 정책 성과를 공유한다.

이어 2026년을 ‘균형발전 실행의 해’로 삼아, 2040 광진 재창조 플랜의 지속 추진 방향과 함께 6대 핵심 분야별 권역·동별 주요업무 계획을 설명한다.

주요 내용은 ▲균형발전을 통한 지역 간 격차 해소와 도시 경쟁력 강화 ▲모든 구민이 체감하는 상생복지 ▲지역경제 활성화와 청년지원 확대 ▲미래세대를 위한 문화·교육 기반 확충 ▲더 깨끗하고 안전한 생활환경 조성 ▲주민과 함께하는 열린 소통 행정 등으로, 동별 특성과 현안을 반영한 실행 중심 과제를 중심으로 공유할 예정이다.

이후 주민과의 대화 시간에는 김경호 구청장이 직접 주민들의 건의 사항과 생활 불편 사항을 청취하고 답변한다.

이날 자양3동에서 열린 첫 동 업무보고회에는 추운날씨에도 많은 주민이 참석해 새해 구정 운영 방향과 주요 사업에 높은 관심을 보였다. 특히 지역 생활 환경 관련한 다양한 의견이 제시됐으며, 주민들은 구청장이 직접 설명에 나서는 방식에 공감과 호응을 보였다.

김경호 광진구청장은 “동 업무보고회는 주민과 직접 만나 구정 비전을 공유하고, 현장의 목소리를 정책에 담는 중요한 자리”라며 “2026년에도 주민이 체감할 수 있는 변화와 성과를 만들어 갈 수 있도록 소통을 이어가겠다”고 말했다.

동 업무보고회는 광진구청 유튜브 채널을 통해 실시간 중계돼 현장에 참석하지 못한 주민도 어디서나 시청할 수 있다.