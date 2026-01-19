[헤럴드경제=김보영 기자] 지난해 10·15 부동산 대책 시행 이후 규제지역과 토지거래허가구역으로 새롭게 묶인 경기 남부 일부 지역에서도 집값 상승세가 이어지는 가운데, 용인시 수지구의 오름폭이 특히 두드러지고 있다.

19일 한국부동산원 통계를 보면 수지구의 아파트 매매가격 상승률은 10·15 대책 영향이 본격화한 작년 11월 첫째 주부터 올 1월 둘째 주까지 누적 4.25%를 기록했다.

이는 해당 기간 전국에서 가장 높은 상승률로, 규제지역 지정 이후에도 아파트값이 크게 오른 성남시 분당구(4.16%)를 웃도는 수준이다. 서울 송파구(3.63%), 경기 과천시(3.44%), 서울 동작구(3.42$), 서울 성동구(3.33%), 경기 광명시(3.29%) 등 주요 지역 역시 동기간 상승률이 수지구에 미치지 못했다.

수지구의 주간 상승률은 지난해 12월 넷째 주 0.51%까지 치솟았다. 이는 부동산 시장이 과열됐던 2021년 2월 첫째 주(0.56%) 이후 가장 높은 수준이다.

실제 신고가 거래도 잇따르고 있다. 지난해 12월11일 성복동 성복역롯데캐슬골드타운 전용 84㎡ 17층이 15억7500만원에 거래됐고, 이달 11일에는 풍덕천동 e편한세상수지 84㎡ 29층이 14억7500만원에 팔렸다.

업계에서는 수지구가 직주 근접성, 정주 여건 등이 우수함에도 그간 분당 등 타 지역에 비해 저평가됐다가 규제 강화를 계기로 ‘가성비 지역’으로 자리매김한 것으로 보고 있다.

경부고속도로를 중심으로 한 ‘경부 라인’이면서 신분당선 개통으로 서울 강남권 접근성이 좋고, 판교 테크노밸리와 경기남부권 반도체 사업장 출퇴근도 용이한 위치에 있다. 각급 학교와 학원가가 들어서 교육 여건도 양호한 편이라는 평가다.

서울 주요 지역과 ‘준서울’로 인식되는 분당의 집값이 이미 높은 수준에 도달한 상황에서, 수지구가 상대적으로 가격 부담이 덜하다는 점도 수요 유입 요인으로 꼽힌다.

10·15 대책에 따라 수도권 및 규제지역 내 주택담보대출 한도가 15억원 이하 주택은 6억원, 15억원 초과~25억원 이하는 4억원, 25억원 초과는 2억원으로 차등 적용되는데, 수지구 아파트 가격은 주요 역세권을 중심으로 전용 84㎡ 기준 15억원 안팎에 형성돼 있다.

남혁우 우리은행 부동산연구원은 “수지구처럼 양호한 여건을 갖추고도 저평가 구간을 지나는 입지들이 있는데, 이런 지역이 부각되는 기폭제는 항상 대출이나 세금 등 규제 정책”이라며 “수지구도 이를 통해 일종의 낙수효과로 수요가 쏠리는 지역이 된 것은 사실”이라고 말했다.

다만 10·15 대책으로 토허구역에 편입되면서 갭투자(전세 낀 주택 구입)가 차단돼 거래 위축은 뚜렷하다. 부동산 플랫폼 아실에 따르면 수지구의 아파트 매물은 이달 18일 2983건으로 지난해 10월15일(5639건) 대비 절반 가까이 감소했다.