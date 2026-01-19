독자개발 발효종·차별화 원료 호평 “기존 건간빵보다 5배 빠른 성장세”

[헤럴드경제=김진 기자] 파리바게뜨는 ‘파란라벨(PARAN LABEL)’이 론칭 11개월 만에 누적 판매량 2026만개를 돌파했다고 19일 밝혔다. ‘파란라벨’은 파리바게뜨가 지난해 2월 선보인 건강빵 브랜드다. 독자 개발한 ‘통곡물 발효종’을 적용해 뛰어난 풍미와 촉촉한 식감이 특징이다. 또 저당·고단백·통곡물 등 최신 건강 트렌드를 반영하면서 풍부한 맛을 구현했다.

온라인에서도 긍정적인 반응이 이어지고 있다. 블로그와 SNS(사회관계망서비스)에선 “통곡물빵인데도 거칠지 않고 쫄깃하고 촉촉해 맛있다”, “재료가 아낌없이 들어 있어 씹을수록 고소한 풍미가 느껴진다”, “식이섬유와 단백질이 풍부하다” 등 호평이 이어졌다.

가장 높은 판매를 기록한 제품은 ‘크랜베리 호밀 깜빠뉴’다. 통곡물 호밀빵에 상큼한 크랜베리와 해바라기씨, 아마씨 등을 더해 원료의 풍미를 살렸다. 통곡물과 견과류를 담은 ‘멀티그레인 호밀빵’, 돌 오븐에서 구워 담백한 ‘쫄깃담백 루스틱’도 많이 팔렸다.

파리바게뜨는 파란라벨 제품군을 케이크, 선물, 음료 카테고리로 확대하고 있다. ‘저당 그릭요거트 케이크’는 100g당 당류 5g 미만이다. 생(生) 유산균 500억 CFU(보장균수) 이상을 함유했다. ‘명가명품 고단백 서리태 카스테라’는 단백질 11g을 함유하고, 목초란(木醋卵)과 특허 발효기술을 적용했다.

파리바게뜨 관계자는 “출시 직후부터 소비자들의 뜨거운 호응을 얻으며 기존 건강빵 제품 대비 5배 빠른 성장세를 보이고 있다”며 “올해도 지속적인 연구개발을 통해 맛과 건강을 모두 잡은 새로운 제품을 선보여 건강 베이커리의 새로운 기준을 만들겠다”고 말했다.