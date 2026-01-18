지난해 대형사업체 취업자 ‘역대 최대’ 중소사업체 청년 취업자는 ‘역대 최소’ 대기업-중소기업 임금격차 갈수록 벌어져 대기업서 ‘20년 근속’ 367만원 더 받아

[헤럴드경제] 지난해 대기업에서 일하는 청년 숫자가 사상 최대치를 기록했지만, 중소 사업체 취업자는 역대 최소를 기록하며 상반된 모습을 보였다.

대기업과 중소기업간 임금 격차가 시간이 지날수록 더 벌어지면서 청년층이 큰 회사만 선호하고 작은 사업체에서 일하느니 아예 취업을 안 하려는 현상이 나타나고 있다.

18일 국가데이터 경제활동인구조사 마이크로데이터 분석에 따르면, 작년 300인 이상 대형사업체에서 일하는 20·30대는 157만8920명으로, 2014년 관련 통계 작성 이래 가장 많았다.

지난해 대형사업체 취업자 증가폭(19만1403명)의 약 60%(11만3125명)가 청년층이었다.

청년층 위주로 취업자가 늘어나면서 지난해 대형사업체 전체 취업자 수(333만7061명)도 역대 최대였다.

본사·지사·공장 등 직원 수가 300인 이상인 사업체는 상당수가 중견·대기업이다.

300인 미만 중소사업체의 인력 구조는 사정이 상당히 다른 모습이다.

중소사업체 전체 취업자는 역대 최대인 2543만1836명을 기록했지만, 20·30대는 741만1979명으로 가장 적었다.

중소사업체 취업자가 코로나19 때였던 2020년을 제외하면 꾸준히 늘어난 반면 청년 취업자는 2022년 외에는 계속 감소했다

이처럼 청년층이 큰 회사로 쏠리는 배경에는 회사 규모별 임금 격차와 일자리 안정성 등이 복합적으로 얽혀있다.

큰 회사 소속 근로자의 평균 소득이 훨씬 높을 뿐 아니라 근속 기간이 길어질 수록 차이가 더 커졌다.

2023년 기준 300인 이상 사업체 근로자의 월평균 소득은 477만원으로, 50인 미만 근로자(271만원)보다 월 200만원 이상 많았다.

50∼300인 미만(364만원)과 비교하면 약 110만원 차이가 났다.

대기업과 중소기업을 비교하면 593만원과 298만원으로 거의 두배였다.

근속 1년 미만인 신입사원 때는 대기업과 중소기업 간 월평균 소득 차이는 81만원에 그쳤지만, 근속 20년 이상에서는 367만원으로 확대됐다.

일단 중소기업에 들어가면 대기업으로 이동하기 어려운 구조다 보니 청년들이 첫 선택에 신중할 수밖에 없다.

2023년 기준 중소기업에서 대기업으로 이직한 비율은 12.1%에 그쳤고, 중소기업에서 다른 중소기업으로 옮긴 경우가 대부분(81.3%)이었다.

게다가 직업 선택에서 ‘수입’을 중시하는 경향이 강해진 점이 이런 현상을 더욱 심화시켰다.

데이터처 사회조사 결과에 따르면, 직업 선택에서 수입을 가장 중요하게 본다고 답한 20대 비율은 2009년 29.0%에서 작년 37.6%로 8.6%포인트(p) 상승했다. 같은 기간 30대도 36.2%에서 41.1%로 4.9%p 올랐다.

청년들은 대기업 취업 기회를 기다리는 동안 작은 사업체에서 일하는 대신 쉬고 있다.

비경제활동인구의 활동 상태 중 하나인 ‘쉬었음’에 해당하는 2030은 지난해 71만7000명으로 2003년 통계작성 이래 최대다.