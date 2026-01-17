[헤럴드경제=김벼리 기자] 17일 낮 12시10분께 충청남도 금산군 복수면 배터리 부품용 섬유공장에서 불이 났다.

소방 당국은 장비 22대와 소방관 30여명을 투입해 40여분만에 불을 모두 껐다.

공장 직원들은 당시 점심 식사로 자리를 비워 인명 피해는 없었다. 하지만 300여㎡ 건물 1채와 기계류 등이 탔다.

경찰과 소방 당국은 정확한 피해 규모와 화재 원인 등을 조사중이다.