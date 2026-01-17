[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 2026학년도 쿠팡풀필먼트서비스(CFS) 일학습병행(산업체위탁교육과정) 예비 신입생을 대상으로 한 ‘적응력 강화 캠프’를 15일부터 16일까지 1박 2일간 천마스퀘어 시청각실에서 진행했다.

이번 캠프는 산업 현장에서 요구되는 직장 예절과 의사소통 능력, 기본 직무 태도 등을 사전에 교육함으로써 예비 신입생들의 현장 적응력을 높이고 재직 안정성을 강화하기 위해 마련됐다.

대구시 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 일환으로 추진된 이번 행사에는 2026학년도 쿠팡풀필먼트서비스 일학습병행 예비 신입생 120여 명을 비롯해 고교 인솔 교사, 쿠팡풀필먼트서비스 인사 담당자, 영남이공대 교직원 등 총 150여명이 참석했다.

첫날 일정은 ‘AI 기반 디지털 역량 강화 교육’으로 시작됐다. 소프트웨어융합과 김준형 교수가 강사로 나서 ‘AI 시대의 직장인’을 주제로, 현장에서 바로 활용 가능한 인공지능 이해와 실무 적용 방법을 중심으로 강의를 진행했다.

이어 일학습병행 교육과정과 쿠팡풀필먼트서비스 입사 절차에 대한 오리엔테이션을 진행해 학생들의 이해를 도왔다.

특히 실제 근무 환경과 조직 문화, 직무 수행 시 요구되는 기본 태도 등에 대한 설명이 이어지며 예비 신입생들의 궁금증을 해소했다.

캠프의 핵심 프로그램 중 하나인 ‘직장인 기본 예절 교육’에서는 기업 현장에서 바로 적용 가능한 사내 에티켓과 직장 내 소통 방식에 대한 실질적인 교육이 진행됐다.

저녁 시간에는 협업 역량 강화를 위한 레크리에이션 프로그램으로 협동심과 소통 능력을 높이며 자연스럽게 유대감을 형성했다.

둘째 날에는 의사소통 및 갈등 관리 교육과 재정 관리 교육이 이어졌다. 의사소통 교육에서는 조직 내 갈등 상황에서의 효과적인 대처 방법과 건강한 소통 방식이 소개됐으며, 재정 관리 교육을 통해 사회 초년생으로서 반드시 알아야 할 금융 기초 지식이 전달됐다.

영남이공대 이재용 총장은 “이번 캠프는 단순한 오리엔테이션을 넘어, 학생들이 실제 산업 현장에서 요구되는 역량을 사전에 갖출 수 있도록 설계된 실질적인 프로그램“이라며 ”앞으로도 영남이공대는 지역 산업과 연계한 맞춤형 인재 양성을 통해 지역 정주와 청년 일자리 창출에 지속적으로 기여하겠다”고 말했다.