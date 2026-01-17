[헤럴드경제=김벼리 기자] 전세 사기 사태의 여파로 폭증했던 주택도시보증공사(HUG)의 대위변제액이 지난해 사상 처음으로 감소한 것으로 집계됐다. 전세보증 사고액도 70% 이상 줄어들었다. 전세 사기 공포가 정점을 지나 본격적인 진정세에 접어들었다는 평가다.

17일 HUG에 따르면 HUG의 전세금 반환보증 대위변제 금액은 지난해 1조7935억원으로, 2024년(3조9948억원)보다 55.1% 급감했다. 2015년 HUG에서 처음으로 전세금 대위변제가 발생한 이래 연간 기준 대위변제액이 줄어든 것은 지난해가 처음이다.

2013년 시작된 전세금 반환보증 제도는 현재 공공 보증기관인 HUG와 한국주택금융공사(HF), 민간 보증기관인 SGI서울보증에서 관련 상품을 취급하고 있다.

집주인이 계약 기간 만료 후에도 전세금을 돌려주지 못하면 이들 기관이 보증 가입자(세입자)에게 대신 보증금을 지급한 뒤 구상권을 행사해 집주인에게 청구한다.

HUG의 대위변제액은 2015년 1억원에서 2022년 9241억원까지 증가하다 2023년 3조5544억원, 2024년 3조9948억원 등으로 급증했다. 전세 사기가 기승을 부리며 보증 사고가 속출한 영향이었다.

지난해 대위변제 건수도 2024년 1만8553건에서 지난해 9124건으로 50.8% 줄었다. 대위변제 건수가 줄어든 것은 2016년 23건에서 2017년 15건으로 감소한 이후 연도별 기준으로 두 번째다.

대위변제 액수·건수가 감소한 가장 큰 원인은 보증사고 건수·액수가 줄었기 때문이다. 계약 만료 시점에 보증금을 돌려받지 못한 사례가 감소했다는 뜻이다. 전세 시장의 위험 요인이 고비를 넘기고 진정 국면에 진입했다는 분석이 나온다.

지난해 전세금 보증사고액은 1조2446억원으로, 연도별 역대 최대치를 경신한 2024년 4조4896억원에 비해 72.3% 급감했다.

전세금 보증사고 건수는 같은 기간 2만941건에서 6677건으로 68.15 급격히 줄었다.

이런 변화는 무엇보다도 HUG가 2023년 5월 전세금 대환 보증 기준을 부채비율 100%에서 90%로 강화해 고위험군의 보증 만기 도래 금액이 감소했기 때문으로 풀이된다. 여기에다 지난해 전세보증 채권 회수율(대위변제액 중 회수한 금액의 비율)이 대폭 오른 것도 큰 영향을 끼쳤다.

HUG의 전세보증채권 회수율은 2023년 14.3%, 2024년 29.7%에 이어 지난해 84.8%로 급등했다.

HUG 관계자는 “집주인 대신 전세금을 갚아준 주택을 직접 경매로 낙찰받아 전세로 공급하는 ‘든든전세주택’ 사업과 HUG가 채권자로서 임차인의 대항력 포기를 신청해 낙찰자가 전세금을 인수하지 않는 ‘인수 조건 변경부 경매’ 활성화의 영향”이라고 설명했다.