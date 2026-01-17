[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시는 오는 19일부터 30일까지 가정에서 발생하는 음식물류 폐기물의 원천 감량을 위해 ‘2026년 음식물류 폐기물 가정용 감량기 구매 지원사업’ 신청자를 모집한다고 16일 밝혔다.

음식물류 폐기물 가정용 감량기는 건조·분쇄·미생물발효 등의 방식을 이용해 음식물 쓰레기를 감량하는 음식물 처리기로 음식물류 폐기물 배출량의 80%의 감량효과가 있다.

이번 사업은 음식물류 폐기물의 지속적인 감량을 위해 가정용 음식물 감량기를 구입한 시민에게 구매 금액의 50% 이내(최대 40만 원)를 지원하는 내용으로 200대(1세대당 1대)를 지원한다.

지원 대상은 공고일 기준 경산시에 주민등록상 주소를 둔 세대이어야 하며 가정용 감량기를 구매한 가정(사업장 제외)으로 품질인증(단체표준, 환경표지, K마크, Q마크 등) 과 안전 인증((KC마크)을 받은 제품이어야 한다.

단 음식물을 분쇄해 하수구로 배출하는 주방용 오물분쇄기(일명 ‘디스포저’), 대상자 선정 이전에 구입한 제품, 렌탈·중고 제품은 지원 대상에서 제외된다.

참여를 희망하는 시민은 경산시 홈페이지의 고시 공고에 게시된 ‘2026년 음식물류 폐기물 가정용 감량기 구매 지원사업 공고’를 참고해 자원순환과로 직접 방문해 신청하면 된다.

김수희 경산시 자원순환과장은 “가정용 감량기 보급을 통해 음식물류 폐기물 발생량 감소는 물론 수집·운반 과정에서 발생하는 악취·해충문제 해소에 기여할 것으로 본다”며 “시민들의 많은 관심과 참여를 부탁한다”고 말했다.