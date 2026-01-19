[헤럴드경제=장연주 기자] 넷플릭스 예능프로그앰 ‘흑백요리사: 요리 계급전쟁 시즌 2’에서 활약했던 요리사 천상현씨가 20년간의 청와대 재직 시절 역대 대통령 5명의 식탁을 책임졌던 경험을 공유해 화제가 되고 있다.

천씨는 15일 MBC라디오 ‘권순표의 뉴스하이킥’에 출연해 청와대 요리사 시절의 이야기를 풀어냈다.

흑백요리사 2에서 ‘백요리사’로 출연했던 천씨는 청와대 최초의 중식 요리사로, 최연소 청와대 입성, 역대 최장기간 근무기록도 보유하고 있다.

천씨는 김대중(DJ) 정부 출범 첫해인 1998년 30세 나이로 발탁돼, 2018년 문재인 전 대통령 재임 시기까지 20년간 근무했다. 천씨는 중식을 좋아했던 김 전 대통령 덕에 청와대에 발을 들인 것으로 전해졌다.

그는 “20년 4개월을 근무해, 현존하는 청와대 요리사 중 처음으로 연금을 받았다”고 말했다.

천씨는 “김대중 대통령의 카리스마 때문에 얼굴을 바라보기도 어려웠다”며 “대식가로 유명했던 김 전 대통령은 임기 초반엔 유도선수만큼이나 많이 드셨다. 국제통화기금(IMF) 외환 위기를 극복하기 위해 일을 많이 하셨다”고 회고했다.

그는 이어 “김 전 대통령은 생선, 국, 밥, 낼채, 소고기 등을 싹 드셔서 깜짝 놀랐다”며 “2년이 넘으니 식사량이 줄더라”라고 말했다.

또 노무현 전 대통령은 해물파전에 막걸리를 마시고 주말에는 가족들과 직접 라면을 끓여먹을 정도로 소탈했다고 한다. 또 막회와 국밥 같은 것을 특히 좋아했다고 기억했다.

그는 “노무현 대통령은 주말이 되면 ‘내일 (요리사들은) 늦게 나와도 된다. 아침밥 안해줘도 된다’며 가족끼리 라면을 끓여 드셨다”고 했다.

특히 ‘가장 편식을 안 한 대통령’으로는 박근혜 전 대통령을 꼽았다.

천씨는 “양이 많지는 않았지만 제일 골고루 드시고 음식 선택의 폭이 넓었다”며 “박 전 대통령은 홍어를 좋아했는데, 삭힌 홍어가 너무 뜨거워 박 전 대통령의 입천장이 벗겨진 적도 있었다”고 말했다.

이 밖에 이명박 전 대통령은 돌솥밥에 달걀 노른자를 넣고 간장만 넣어 비벼 먹거나 입맛이 없을 때 보양식을 즐긴 것으로 알려져 있다. 또 문재인 전 대통령은 노 전 대통령과 마찬가지로 국밥이나 막회를 즐긴 것으로 전해졌다.

한편, 천씨는 함께 흑백요리사 2에 출연한 ‘중식의 거장’ 후덕죽 사부에 대한 존경심도 나타냈다.

그는 “후덕죽 사부님이 나를 청와대에 추천해 주신 덕에 다 못배우고 나왔다”며 “휴가 때 2박3일, 3박4일 찾아가 저녁 8, 9시까지 가르침을 받았다”고 말했다.