[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스 교양융합교육원은 지난 14일부터 15일까지 양일간 2026학년도 예비 신입생을 대상으로 ‘신입생 역량 강화 캠프’를 개최했다.

이번 캠프는 입학을 앞둔 120명의 예비 신입생을 대상으로 대학 생활을 미리 체험하고 대학생으로서 요구되는 다양한 핵심 역량을 계발할 수 있도록 마련됐다.

프로그램은 예비 신입생들의 대학 생활 조기 적응을 돕기 위해 다채롭게 구성됐다.

주요 프로그램으로는 ▲선배들이 직접 들려주는 대학 생활과 성적 관리, 대인관계, 장학금 정보 등을 공유하는 ‘선배와 함께하는 멘토 특강’ ▲팀워크와 문제 해결 능력을 키우는 참여형 프로그램 ‘원, 투, 쓰리 뛰어!’▲교내 동아리의 축하 공연 ▲인생의 도전과 한계를 주제로 대학 생활을 설계해보는 명사 특강 등이 진행됐다.

동국대 WISE캠퍼스 정효원 교양융합교육원장은 “이번 신입생 역량 강화 캠프가 지혜롭고 따뜻한 마음으로 세상을 밝혀가는 동국인으로 성장하는 데 든든한 발판이 되기를 바란다”며 “참여 학생들의 만족도 조사를 바탕으로 내년에는 더욱 내실 있는 프로그램을 운영해 신입생들의 역량 계발과 강화를 적극 지원할 계획”이라고 말했다.