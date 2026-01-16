CES 2026 서울통합관 내 ‘구로G밸리관’ 운영… 세계 진출 교두보 마련
혁신상 수상 등 총 105억 원 규모 비즈니스 상담 성사
[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 1월 6일부터 1월 9일까지 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 IT 전시회 ‘CES 2026’에 참가해 지역 내 G밸리 소재 5개 중소기업의 세계 시장 진출을 지원했다.
구는 ‘서울통합관’ 내 ‘구로G밸리관’을 운영하고 글로벌 무대에서 지역 기업의 우수 기술력을 선보이며 105억 원 규모의 비즈니스 성과를 거뒀다.
CES는 미국 전미소비자기술협회(CTA)가 주관하는 세계 최대 소비재 전자제품 박람회다. 스타트업 전시관인 ‘유레카 파크’는 CTA의 별도 승인을 받아야 입점할 수 있는 곳으로, 구로구는 이곳에 ‘구로G밸리관’을 조성해 중소기업의 해외 진출을 도왔다.
이번 전시에 참여한 5개 기업은 △성민네트웍스(병원 전용 AI CRM ‘TalkCRM AI’) △파스업(내부망 데이터 지능화 SaaS ‘DIP’) △베어앤스컹크(UE5 기반 힐링 VR ‘Inner Peace VR’) △세코어 로보틱스(카메라 기반 로봇 인지 기술) △피치텍(근적외선 헬스케어 기기 ‘PDP’)이다.
이 중 성민네트웍스는 인공지능(AI) 부문 CES 혁신상을 수상해 ‘이노베이션 어워드 쇼케이스’에 전시, 많은 관람객의 관심을 받았다.
전시 기간 구로G밸리관에서는 총 308건, 716만6600달러(한화 약 105억 원) 규모의 비즈니스 상담이 이뤄졌다. 특히, 미국 오렌지카운티 풀러턴시 시장 프레드 정이 부스를 방문해 협력 방안을 논의하는 등 국제 교류 성과도 함께 거뒀다.
구는 기업의 항공료, 전시 부스, 마케팅 콘텐츠 제작 등을 지원하며, 해외 진출 경험이 적은 중소기업이 세계 시장에 첫발을 내딛을 수 있도록 전폭적으로 지원했다. 참가 기업들은 이번 박람회를 계기로 해외 바이어와 후속 상담을 이어가며 수출 계약 등 실질적인 성과 창출을 준비 중이다.
CES 참가 외에도 구는 ‘G밸리 수출상담회’ 등을 통해 관내 중소기업의 해외 판로 개척을 꾸준히 지원하고 있다. 지난해에는 국내기업 87개사와 해외 바이어 30개사가 참가한 상담회에서 345건, 약 1417만 달러 규모의 수출 상담이 이뤄졌다.
아울러, 전시 기간 중 라스베이거스 시청과 클라크카운티를 방문해 도시 간 경제 교류와 기술 협력 방안을 논의했으며, OKTA LA 지부와의 간담회를 통해 미주 시장 진출 가능성도 타진했다.
사업 관련 문의는 구로구청 지역경제과를 통해 안내받을 수 있으며, 구로구 기업 지원 관련 정보는 구로구청 누리집에서도 확인할 수 있다.
참여 기업 관계자는 “구의 지원 덕분에 기업이 혼자서는 오르기 어려운 글로벌 무대에서 제품을 선보일 수 있었다”며 “이번 경험을 바탕으로 해외 시장 진출을 본격화하겠다”고 말했다.
구로구 관계자는 “이번 CES 참가와 혁신상 수상은 G밸리 기업의 기술력과 성장 가능성을 국제무대에서 보여준 성과”라며 “앞으로도 중소기업의 글로벌 진출을 위한 지원을 이어가겠다”고 말했다.
