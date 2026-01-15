[헤럴드경제(울릉)=김병진 기자]전국민주연합노동조합 울릉군지부는 지난 14일 울릉군과 2025년도 임금협약을 체결하고 지역사회 이웃을 돕기 위한 성금 100만원을 사랑의 열매(사회복지공동모금회)에 기탁했다.

이번 임금협약은 노사 간 협의를 통해 공무직 근로자의 임금 수준을 조정하는 내용이 반영됐으며 공무직 노조는 임금협약 체결의 의미를 지역사회와 함께 나누기 위해 조합원들의 뜻을 모아 성금을 마련했다.

또 김나영 지부장은 지역 인재 양성과 교육발전을 위해 (재)울릉군인재육성재단에 장학금 50만원을 기부하며 지역의 미래를 위한 나눔 실천에도 동참했다.

김나영 지부장은 “이번 임금협약은 노사간 신뢰와 상생의 가치를 확인하는 계기였다”며 “지역사회의 일원으로서 사회적 책임을 다하고 미래 세대 육성에도 힘을 보태기 위해 기부를 결정했다”고 말했다.

남한권 울릉군수는 “임금협약 체결과 더불어 지역사회를 위한 나눔 실천에 감사드린다”며 “앞으로도 상호존중과 협력을 바탕으로 원만한 노사관계가 이어지기를 기대한다”고 밝혔다.