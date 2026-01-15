평생학습 7대 영역 대상… 학습나루터·구민제안 프로그램 총 45개 선정 재능 나눔 기반 평생학습 확산… ‘광진고수’ 재능기부 강사 상시 모집

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 구민이 일상 속에서 손쉽게 배움에 참여할 수 있는 생활권 평생학습 기반을 강화하기 위해 ‘2026년 학습나루터 프로그램 및 구민제안 프로그램’을 공개 모집한다.

학습나루터는 주민센터를 중심으로 운영되는 동 단위 평생학습 공간으로, 구민이 가까운 생활권에서 자신의 관심과 필요에 맞는 학습에 참여할 수 있도록 다양한 프로그램을 제공하고 있다.

지난해에는 17개소 학습나루터에서 스마트폰 활용, 실용 영어, 통증관리 건강운동 등 실생활 활용도가 높은 50개 프로그램을 운영하며 구민들의 호응을 얻었다.

특히 주민이 직접 지역 문제를 발견하고 학습과 실천을 통해 해결 방안을 모색하는 ‘학습매니저 주도 지역특화 프로그램’을 지속적으로 발굴·운영해 왔다. 2025년에는 ‘찰칵 광진, 인생샷 아카이브 프로젝트’, ‘디지털과 걷다, 스마트폰과 함께하는 건강한 삶’ 등 디지털 활용과 지역 자원을 연계한 프로그램을 선보였으며, 올해에도 구민의 평생학습 수요를 반영한 지역 맞춤형 프로그램을 확대해 나갈 계획이다.

이번 공모는 1월 19일부터 1월 23일까지 온라인으로 진행되며, 학습나루터 운영에 관심 있는 강사와 광진구민이면 누구나 참여할 수 있다.

모집 분야는 ▲기초문해 ▲학력보완 ▲직업능력 ▲문화예술 ▲인문교양 ▲시민참여 ▲성인 진로개발 등 평생교육 7대 영역이다.

이번 공모를 통해 학습나루터 프로그램 37개와 구민제안 프로그램 8개 등 총 45개 프로그램을 선정할 계획이며, 학습나루터별 수요조사 결과를 반영해 최종 확정할 예정이다.

광진구는 평생학습 프로그램 운영을 함께할 재능기부 강사 ‘광진고수(광나는 진짜 고수)’도 상시 모집하고 있다. 재능기부 강사는 생활문해, 체험활동, 시민참여, 생활소양, 직업 노하우 등 다양한 분야에서 자신의 경험과 전문성을 나누며, 평생학습센터와 동 평생학습센터(학습나루터), 관내 유관기관에서 강의 활동을 하게 된다. 활동 강사에게는 1365 자원봉사포털 봉사시간 인증과 소정의 실비가 지원된다.

공모 및 재능기부 강사 모집과 관련한 자세한 사항은 광진구청 누리집을 확인하거나 광진구청 평생교육과로 문의하면 된다.

김경호 광진구청장은 “구민이 직접 기획하고 참여하는 평생학습이 생활 속에서 자연스럽게 이어질 수 있도록 지역의 재능 있는 구민과 강사들의 적극적인 참여를 기대한다”고 말했다.