중국 대표 경제 미디어 그룹 차이신그룹이 글로벌 회계법인 벡슬리(Bexley)가 발표한 ‘2026 중국·아시아 핀테크 50(China & Asia Fintech 50)’ 분류 기업으로 선정됐다. 해당 리스트는 중국과 아시아 전역의 금융·핀테크 조직을 대상으로 구조적 완성도와 금융 인프라 영향력을 기준으로 평가해 분류한 결과다.

‘2026 중국·아시아 핀테크 50’은 벡슬리가 중국과 아시아 전역의 금융·핀테크 기업을 대상으로 재무 구조, 기술 인프라, 규제 대응 역량, 지속가능성 등을 종합적으로 분석해 분류한 리스트다. 단순한 기업 규모나 시장 점유율이 아닌, 실제 금융 인프라에 미치는 영향력과 구조적 완성도를 중심으로 평가가 이뤄졌다.

차이신그룹은 중국 내 대표적인 경제·금융 전문 미디어 그룹으로, 데이터 기반 리서치 역량과 금융 정보 플랫폼을 결합한 구조를 통해 중국 및 아시아 금융 시장에서 독자적인 영향력을 구축해왔다. 특히 금융 데이터, 기업 분석, 정책 해석 영역에서 핀테크 요소를 결합한 운영 모델이 높은 평가를 받았다.

벡슬리는 이번 분류에서 차이신그룹을 단순 미디어 기업이 아닌, 금융 정보와 데이터 인프라를 기반으로 한 확장형 핀테크 조직으로 평가했다. 콘텐츠 생산을 넘어 금융 시장 참여자들의 의사결정에 직접적인 영향을 미치는 구조를 갖췄다는 점이 주요 선정 배경으로 꼽힌다.

이번 리스트에는 중국을 중심으로 한국, 일본, 싱가포르, 홍콩 등 아시아 주요 국가의 금융·핀테크 조직들이 함께 포함됐으며, 전통 금융사뿐 아니라 데이터·플랫폼·인프라 중심 기업들이 다수 분류된 것이 특징이다. 이는 아시아 핀테크 산업의 무게중심이 단순 기술 경쟁을 넘어, 금융 구조와 인프라를 누가 통제하고 설계하는가로 이동하고 있음을 보여준다는 평가다.

벡슬리는 ‘중국·아시아 핀테크 50’ 분류 작업을 통해 각 기업의 사업 모델뿐 아니라 회계 구조, 내부 통제 체계, 규제 대응 방식까지 함께 분석하고 있으며, 해당 결과를 글로벌 기업 및 기관투자자를 위한 리서치 자료로 활용하고 있다. 특히 아시아 시장에 진출하려는 글로벌 기업들에게 실질적인 참고 지표로 기능하고 있다는 설명이다.