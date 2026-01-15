[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 기장군은 치매를 조기에 발견, 군민의 건강한 노후를 지원하기 위해 기장군치매안심센터에서 무료 치매 선별검진을 상시 운영한다고 밝혔다.

15일 기장군에 따르면 치매는 조기 발견 시 적절한 치료와 관리로 증상 완화는 물론 중증 진행을 늦출 수 있어 환자와 그가족의 신체적·정신적·경제적 부담을 크게 줄일 수 있는 질환으로 검진 접근성을 높여 치매를 조기에 발견하고 체계적인 관리로 이어질 수 있도록 사업을 추진하고 있다.

검진 대상은 치매 진단을 받지 않은 만 60세 이상 기장군민으로 검사를 희망하는 군민은 평일 오전 9시부터 오후 5시까지 신분증을 지참해 기장군보건소 1층 치매상담실 또는 정관보건지소 4층 치매안심센터를 방문하면 무료로 검사를 받을 수 있다.

검진 결과 인지저하 또는 인지저하 의심군으로 판명될 경우 ▷1단계 신경심리검사 ▷2단계 전문의 진료 ▷감별검사(협력병원 의뢰) 순으로 정밀검사가 진행된다. 특히 인지저하 의심군 중 기준중위소득 120% 이하 대상자는 협약병원 의뢰 시 검사비 본인부담금 일부를 지원받을 수 있다.

기장군치매안심센터는 2월부터 12월까지 원거리 지역 주민과 보건소 이용이 어려운 군민을 위해 ‘찾아가는 조기 검진 서비스’를 운영한다. 관내 아파트, 경로당, 종교시설, 복지센터 등을 직접 방문해 치매 검진 사각지대를 해소하고 군민들의 참여 편의성을 높일 계획이다.

정종복 기장군수는“치매는 조기 발견이 무엇보다 중요한 질환이다”며 “앞으로도 검진과 예방 프로그램을 지속적으로 확대해 치매로부터 안전한 기장군을 만들어 나가겠다”고 말했다.