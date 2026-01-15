유틸리티 부문 “가족용 기준 제시” “넓은 실내, 운전 재미, 기술 갖춰”

현대자동차는 14일(현지시각) 미국 디트로이트 헌팅턴 플레이스에서 열린 ‘2026 북미 올해의 차(NACTOY)’ 시상식에서 플래그십 SUV(스포츠유틸리티차량) 팰리세이드(사진)가 유틸리티 부문 ‘북미 올해의 차’로 최종 선정됐다고 15일 밝혔다.

현대차그룹은 올해 팰리세이드를 비롯해 지금까지 ▷현대차 제네시스(2009) ▷현대차 아반떼(2012) ▷제네시스 G70(2019) ▷현대차 코나(2019) ▷기아 텔루라이드(2020) ▷현대차 아반떼(2021) ▷기아 EV6(2023) ▷기아 EV9(2024)이 북미 올해의 차로 선정됐다.

2026 북미 올해의 차 유틸리티 부문에는 현대차 팰리세이드를 비롯해 루시드 그래비티, 닛산 리프 등 총 3개 모델이 최종 후보에 올랐다. 팰리세이드는 성능과 연비를 동시에 개선한 차세대 하이브리드 시스템, 넉넉한 공간성 등 북미 시장이 선호하는 상품성을 바탕으로 최고의 자리에 올랐다.

특히, 이번 수상은 북미 시장의 하이브리드 차량 비중이 점점 커지는 상황에서 팰리세이드가 우수한 하이브리드 기술력을 바탕으로 전기차를 제치고 내연기관 차량의 경쟁력을 입증했다는 점에서 의미가 크다는 평가가 나온다.

팰리세이드에 탑재된 차세대 하이브리드 시스템은 두 개의 모터가 내장된 신규 변속기에 다양한 엔진 라인업을 조합할 수 있어 차급과 차량 특성에 맞춰 최적화된 성능과 연비를 제공하며, 다양한 전동화 특화 기술을 적용해 주행 성능과 승차감을 개선하고 차량 내 경험을 강화한 것이 특징이다.

제프 길버트 북미 올해의 차 심사위원장은 “팰리세이드는 21세기 가족용 차량의 기준을 제시하는 모델”이라고 평가하며 “넓은 실내 공간과 운전의 재미, 다양한 기술까지 두루 갖춘 점이 인상적”이라고 평가했다.

북미 올해의 차는 차 업계 오스카상으로 불릴 만큼 세계 최고의 권위를 인정받고 있다.

팰리세이드는 현대차의 대표 대형 SUV로 ▷독창적인 캐릭터가 돋보이는 웅장하고 대담한 외장 디자인 ▷탑승객을 배려하는 넉넉한 실내 공간 ▷차세대 하이브리드 시스템 ▷최적의 주행경험을 선사할 첨단 안전·편의사양 등 최고 수준의 상품성을 갖췄다. 서재근 기자