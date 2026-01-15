‘AI 헬스케어 사업’ 본격 진출 커넥티드 헬스케어 서비스 추진

LG CNS가 차바이오그룹과 손잡고 인공지능(AI) 헬스케어 사업을 본격적으로 추진한다. 이를 통해 양사는 AI 기반 디지털 헬스케어 서비스 및 플랫폼 구축 등에 박차를 가할 계획이다.

LG CNS는 14일 경기도 성남시 판교 차바이오컴플렉스에서 차바이오텍과 100억원 규모 지분 투자 및 인공지능 전환(AX)·디지털 전환(DX) 협력을 위한 전략적 파트너십 협약을 체결했다고 15일 밝혔다.

해당 협약식에는 현신균(오른쪽) LG CNS 사장, 차원태(왼쪽) 차바이오그룹 부회장 등 양사 주요 경영진이 참석했다.

차바이오그룹은 병원, 제약, 바이오 연구, 의료 서비스를 아우르는 종합 바이오·헬스케어 그룹이다. 차바이오텍을 중심으로 차AI헬스케어, CMG제약, 차백신연구소, 차헬스케어, 차메디텍 등 의료·바이오 계열사를 두고 있다. 미국·싱가포르·호주·일본 등 해외에서도 병원과 의료 사업을 운영 중이다.

이번 투자를 통해 LG CNS는 차바이오그룹과 정기 협의체를 구성하고, 주요 AX·DX 사업을 진행한다. 단기적으로는 그룹 내 클라우드 인프라 전환과 함께 데이터를 통합하는 스마트 빅데이터 플랫폼 구축에 나선다. AI를 기반으로 치료제 생산 시설 인프라를 고도화해, 생산 공정도 최적화할 방침이다.

중장기적으로는 특화 AI 모델을 기반으로 한 ‘커넥티드 헬스케어 서비스’를 공동으로 추진한다. 커넥티드 헬스케어 서비스는 AI를 통해 병원, 주거 공간, 웨어러블 기기 등에서 나오는 데이터를 분석하고, 건강 위험 신호 포착 시 의료진 연결, 진료 안내, 응급 대응 등 조치를 자동으로 연계하는 서비스다. 고재우 기자