- 재난대응·경영전환·목재주권 등 산림 주요 현안 대응 전략 논의…국민 안전 확보 위해 전방위적인 노력

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청과 국립산림과학원(원장 김용관)은 서울시 여의도 전경련회관에서 산업계, 학계, 임업단체 등 관계자 1000여 명이 참석한 가운데 ‘2026 산림·임업 전망’을 개최했다고 15일 밝혔다.

올해로 9회째를 맞는 이번 행사는 ‘사람을 살리는 숲, 숲을 살리는 국민’을 주제로 산림재난 대응력 강화와 지속 가능한 임업을 위한 미래 전략을 공유키 위해 마련했다.

특히 산불, 산사태 등 대형 산림재난에 선제적·압도적으로 대응키 위한 첨단 과학기술의 도입과, 신속한 현장 대응 역량 강화를 위한 정책적 발전 방안 등을 종합적으로 모색했다.

또한 과학 기반의 산림경영 시대로의 전환, 국산 목재 이용 확대, 뉴노멀시대 산림 그린바이오 산업 활성화, ‘5극3특’ 지역 균형 발전 방안 등 산림·임업 전반의 현안을 심도 있게 논의했다.

아울러 이번 행사는 국립산림과학원 유튜브 채널로 국민에게 실시간 생중계됐다.

김인호 산림청장은 “오늘은 날로 대형화되는 산림재난에 맞서 각 분야 전문가들의 집단지성을 결집시킨 매우 의미있는 순간이다”며 “산림·임업전망을 통해 발굴된 제언들을 정책에 적극 반영해 국민의 생명과 재산 보호에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 산림청은 2026년 예산 3조 원 시대를 맞아 산림재난 예방·대응 중심으로 예산을 대폭 확대하는 등 국민 안전 확보를 위해 전방위적인 노력을 다하고 있다.